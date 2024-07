Gala Montes y Sian Chong, confirmados para “La Casa De Los Famosos México 2”

La expectativa por el inicio del reality show “La Casa De Los Famosos México 2” aumenta, y ahora la actriz Gala Montes y el actor Sian Chong fueron anunciados como los integrantes 11 y 12 del concurso, en el que el ganador obtendrá 4 millones de pesos.

Gala (quien últimamente ha sido objeto de polémica debido a los problemas personales con su mamá) y Chong (actor cubano conocido por las series “Súbete a Mi Moto” y “Gloria Trevi: Ellas Soy Yo”) estuvieron presentes en una conferencia de prensa, junto con Galilea Montijo, Cecilia Galliano, Odalys Ramírez y Diego de Erice. Ambos están entusiasmados por entrar a la casa, pero aún hay dos famosos por anunciarse.

Gala dijo que tomará su estancia en la casa como si fueran unas vacaciones: “Me siento agradecida de que Televisa me haya apoyado tanto en estos momentos tan difíciles para mí. Feliz, por un lado, porque voy a estar tres meses en una casa. No tengo que pagar renta, no tengo que pagar la luz, no tengo que ver a mi mamá, no tengo que ver a mis perros. Es una terapia. Aguas los que estén allá adentro, porque yo ya tuve una mamá narcisista. Cuidado conmigo”.

En cuanto a Sian, dijo que está nervioso por este nuevo reto: “Ha sido un proceso bastante metódico para mí. Es el primer reality en mi vida, nunca he estado en ninguno. Me enfrento por primera vez a convivir con personas que no conozco, algunas que sí, que quiero mucho. La verdad “me ha caído el 20″ apenas hace dos días…y lo que no veo es la hora de entrar. Tengo las manos frías, quiero entrar ya para soltar un poco de todo esto que tengo”.

“La Casa De Los Famosos México 2” comenzará el 21 de julio. Aparte de Gala y Sian, los otros participantes del reality show anunciados hasta ahora son Mario Bezares, Shanik Berman, Mariana Echeverría, Luis Caballero, Karime Pindter, Shanik Berman, Arath de la Torre, Briggitte Bozo, Agustín Fernández y Ricardo Peralta.

