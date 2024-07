Karime Pindter es la novena integrante de “La Casa De Los Famosos México 2”

Karime Pindter, una veterana en los reality shows, ha sido elegida para concursar en “La Casa De Los Famosos México 2”. La noticia se dio a conocer en el programa “Hoy”, con un enlace a un evento de la empresa Televisa, en el que la presentaron como la novena integrante.

Odalys Ramírez y Diego de Erice fueron los encargados de preguntarle a Karime cómo se siente al participar en este reality: “Estoy emocionada, estoy muy feliz y lista. Ya quiero entrar con toda la actitud. Vida al cien…Creo que “La Casa De Los Famosos México 2” es una súper oportunidad, un proyectazo. ¿Pues por qué no? Ya me lo habían ofrecido el año pasado, pero hoy, con todo”.

La influencer, que se dio a conocer hace diez años en el reality “Acapulco Shore”, agregó que ahora mostrará un lado desconocido para muchos: “Van a ver diversión, buena vibra, risas, fiesta, des*****, amistad, no sé, estoy muy emocionada. Va a salir toda la personalidad. Siento que me han visto en otros realitys, pero ahora me van a ver más vulnerable. Me van a conocer a fondo, como nunca me han visto”. Pindter dijo no tener una estrategia definida, con el objetivo de ser la ganadora: “La verdad es que por más que he estudiado eso de las estrategias, no entiendo. No entiendo eso de a quién tienes que nominar. No he captado, pero tengo una pequeña estrategia que conocí en Alcohólicos Anónimos: “Un día a la vez””.

“La Casa de Los Famosos México 2” inicia el 21 de julio; los otros integrantes del reality show anunciados hasta ahora son Mario Bezares, Briggitte Bozo, Arath de la Torre, Agustín Fernández, Sabine Moussier, Ricardo Peralta, Shanik Berman, y Luis Potro Caballero; este último fue compañero de Karime en “Acapulco Shore”.

