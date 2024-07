Luis Caballero ingresará a “La Casa De Los Famosos México 2”

Luis Caballero, conocido por los reality shows “Acapulco Shore”, “Inseparables” y “Guerreros”, participará en “La Casa De Los Famosos México 2”. El anuncio se hizo durante el noticiero “Despierta“, que conducen Danielle Dithurbide y Lalo Salazar.

Arath de la Torre es el quinto confirmado para ingresar a “La Casa De Los Famosos México 2”

Caballero, también conocido como “Potro” y sobrino de la actriz Consuelo Duval, comentó a Alix Aspe que se siente muy emocionado de ser otro de los inquilinos de la casa. “Es un proyecto increíble. Estoy muy contento, muy agradecido. Se me quemaba todo por contarles, pero tenía que guardar el secreto en redes, y a mí la neta los secretos no se me dan muy bien. Yo soy chismoso, pero ya, oficialmente soy habitante de “La Casa De Los Famosos”.

Luis, de 32 años, también dijo que en el reality show se mostrará tal cual es, sin ningún plan: “No llevo ninguna estrategia, simplemente pasármela bien, que se me resbale absolutamente todo. No voy a engancharme con absolutamente nada, voy a fluir, y pues ya se sabe que ahí duermes con el enemigo. Ya sabes que te van a nominar, te van a dar puntos y todo. No tomártelo personal creo que es lo mejor, y aprovechar todos los momentos al máximo, pasártela bien”.

Briggitte Bozzo es la segunda habitante confirmada para “La Casa De Los Famosos México 2”

“La Casa De Los Famosos México 2” se estrenará el 21 de julio, y hasta el momento, además de “Potro”, han sido revelados otros seis inquilinos: Agustín Fernández, Briggitte Bozo, Sabine Moussier, Arath de la Torre, Shanik Berman y Mario Bezares; de este último Caballero dijo que le hará preguntas sobre su polémica vida.

En abril, Luis y su pareja Fernanda de la Mora tuvieron a su primer hijo; él comentó que esa es una de las cosas que lo frenaba a participar en el reality, pero finalmente lo impulsó. “Estoy muy contento de esta nueva faceta de papá y es un gran ejemplo el que le puedo dar a mi hijo estando allá adentro. A mí lo que me gusta de este proyecto es que la gente te puede ver en un 24/7. No es un programa editado en el cual te puede favorecer o te puede hundir, entonces creo que eso me va a ayudar muchísimo”.

