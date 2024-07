Briggitte Bozzo dice que “duerme con el enemigo” en LCDLFM2

Briggitte Bozzo resultó ser una de las primeras nominadas de ‘La Casa de los Famosos México 2’ y su reacción fue de sorpresa, además de decepción. En una conversación con Gala Montes, le confesó que siente que “duerme con el enemigo” porque cree que los votos vinieron de su cuarto.

La joven actriz forma parte del Cuarto Tierra, que también está conformado por Gomita

Ricardo Peralta, Mariana Echeverría, Agustín Fernández, Sabine Moussier y Adrián Marcelo.

Y, en efecto, la influencer tiene razón: La mayoría de los votos vienen de sus compañeros de habitación. Gomita le dio dos puntos, Mariana le dio un punto, Agustín le dio dos puntos y Adrián Marcelo le dio un punto.

Bozzo le dijo a Gala Montes que sintió una “traición directa” por parte de sus compañeros. “Siento una vibra rara de dos o tres personas. Me cuesta no sentirme mal, pero no me gusta; estoy en un reality, no quiero que la gente me vea así. Lo presentía, siento que son de mi cuarto, porque los demás no, no me dan esa energía”.

Montes, como su amiga, le dijo que no se permitiera sentirse así y que ella estará con ella para que nadie le haga daño.

¿Qué piensan los habitantes de Briggitte Bozzo?

La mayoría de los argumentos en contra de la venezolana es por su personalidad. En la transmisión 24 horas, Mariana Echeverría ha manifestado que siente que Bozzo no es sincera y que es mentirosa.

Se cree que Agustín Fernández le dio dos puntos debido al reto que le impusieron. Al ser de los primeros habitantes en entrar, los dos aceptaron estar como siameses toda la semana para que todos pudieran conservar pasta dental y cepillo de dientes.

Los panelistas del día miércoles, 24 de julio, opinaron que, quizás, Fernández sintió que Bozzo le apagaba un poco la personalidad y esto no le ha permitido mostrar la persona que es dentro de ‘La Casa de los Famosos México 2’.

Pese a esto, la venezolana se ha mostrado abierta a hablar de su vida y contó que fue maltratada emocionalmente por su expareja. Su relato se volvió viral en la plataforma X.

Ay no 😔 que fuerte lo que acaba de revelar Brigitte Bozzo #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/XIWVmDGMnb — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 23, 2024

Además de Briggitte Bozzo, los nominados son: Paola Durante, Shanik Berman, Agustín Fernández y Mario Bazares.

El día domingo se conocerá el nombre del primer eliminado del reality show más visto en México.

Seguir leyendo: