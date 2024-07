‘LCDLFM2’: Sabine Moussier confiesa que sufre de salmonella

Sabine Moussier confesó que la enfermedad que padece es salmonelosis, también conocida como salmonella. Dicha condición, se refleja en dolores estomacales, malestares físicos y desgaste.

En una conversación con Gomita y con Karime en ‘La Casa de los Famosos México 2‘, la actriz dijo que existen dos salmonelas y la de ella aparece cada cierto tiempo. En las personas que la sufren es común el desgaste físico y los dolores intestinales, ambos lo ha padecido la actriz.

La villana de telenovela, desde el inicio del reality show, informó que tenía un problema de salud y por esa razón no pudo realizar la prueba de liderazgo. De hecho, se ganó la prueba de liderazgo porque Karime participó por ella en el reto.

Esto significa que durante la primera semana goza de inmunidad.

¿Qué es la salmonelosis?

De acuerdo a la página oficial del estado de Nueva York, la salmonelosis es “una infección bacteriana que generalmente afecta el tracto intestinal y ocasionalmente, el torrente sanguíneo”.

En la página web aclaran que “Constituye una de las causas más comunes de gastroenteritis”.

La actriz, el miércoles 24 de julio, le dijo a Shanik Berman: “Tengo una enfermedad autoinmune en la vida normal, pero me sube y me baja y yo creo que esto como que me fue llevando a lo otro, a destaparla porque yo entré muy bien”.

En ese momento, tanto la periodista como Karime Pindter y Paola Durante le brindaron su apoyo. A pesar de esto, Sabine nominó a Shanik y a Paola.

Cuando se sentía más débil, Karime le dijo: “Te tienes que recuperar y que estemos bien, mentalízate, claro que estás bien”.

Por lo pronto, la producción de ‘La Casa de los Famosos México 2’, no ha dicho si Sabine abandonará el show y tampoco la actriz ha manifestado su intención de abandonar el reality show.

En esta semana, son cinco los nominados y el domingo se conocerá el nombre del primer eliminado de la temporada.

Los nominados son:

Shanik Berman

Agustín Fernández

Briggitte Bozo

Paola Durante

Mario Bazares

