Víctor Montalvo, el “guerrero azteca” del Breaking que busca gloria olímpica

El arribo de Víctor Montalvo a los Juegos Olímpicos debe ser uno de los más improbables: es la historia de un hijo de inmigrantes mexicanos practicando un baile que por primera vez -y a lo mejor única- es incluido como deporte olímpico en París 2024.

Ese deporte es el breaking, nombre oficial o “profesional” que se le da al breakdance. Esta es una de las disciplinas promovidas hace algunos años por el movimiento olímpico, junto al skateboarding y el surfing, para tratar de rejuvenecer los Juegos y llegarle a una audiencia más joven.

Víctor Montalvo es considerada la máxima estrella mundial del breaking. El hijo de padres mexicanos originarios de Puebla y Ciudad Juárez que emigraron a Estados Unidos es el campeón mundial del breaking, y en París, donde la competencia masculina será este sábado (la femenina el viernes), el nativo de Orlando buscará la cúspide de su galardonada carrera en las pistas de baile.

“Para mí es algo irreal. Yo me digo: ‘Wow, es algo que en verdad está pasando. Este momento está pasando’. ¿Y saben? Me siento excelente. No siento presión, tengo la mentalidad correcta. Estoy listo”, le dice Montalvo, de 30 años, a La Opinión en una entrevista reciente.

Los inicios de Montalvo en el breaking se los debe a su padre y su tío. Víctor y Héctor Bermúdez, gemelos, bailaban breakdance en Puebla, México. Ellos le enseñaron a Víctor y sus hermanos a bailar cuando aún eran niños. Él tenía solo 6 años cuando empezó.

Víctor Montalvo, quien creció en Kissimmee, Florida, dice que empezó a tomar el breaking más en serio a la edad de 9 o 10 años. “Me enamoré”, apunta.

“Empecé a mejorar y mejorar y entonces empezamos a ir afuera del estado y afuera del país. Ha sido un largo recorrido, pero muy bueno”, resume sobre su camino en la disciplina originada en las calles del Bronx, Nueva York, en la década de los 70.

Para Víctor Montalvo, el “alma” es lo que define al breaking

El breaking se realiza en París en el formato de hombres contra hombres y mujeres contra mujeres a manera de duelos individuales empezando con una ronda de round-robin, luego cuartos de final, semifinales y la final. Los competidores, B-boys y B-girls, son calificados por los jueces por creatividad, técnica, variedad, musicalidad y ejecución. Son 16 participantes por rama en los Juegos.

“El jueceo se basa en los fundamentos, la fortaleza de tu forma, lo creativo, la originalidad, lo musical que eres, que es lo más importante. Y no puedes repetir, siempre tienes que hacer algo distinto, si repites una rutina o movimiento en otra ronda te quitan un punto”, explica Montalvo.

“Breaking es muy dinámico, es muy profundo, tiene una vibra”, señala Montalvo, quien ganó el campeonato mundial de 2023 para clasificarse de manera directa a París 2024 y convertirse en el primer breaker olímpico de Estados Unidos.

“Se trata acerca de paz, de divertirse, es acerca de comunidad, unión y crear una atmósfera divertida. Eso es lo que me gusta, puedes tener tu propio personaje, tu propia persona, puedes reinventar tu imaginación y tu expresión”. Además de esto, Víctor usa la palabra “alma” para referirse a lo que hay detrás del breaking.

Él agrega que en el breaking se puede hacer lo que uno quiera en la pista siempre siguiendo la música en turno, donde el atleta debe compaginar sus movimientos con el ritmo de la misma. Cuando se le pregunta si podría actuar con música de mariachi, responde: “¿Mariachi? Tal vez se pueda”.

Si alguien es capaz de hacerlo, es Víctor. Él creó hace años su propio movimiento de “marca registrada” conocido como “Súper Montalvo”, en el cual realiza un giro de 360 grados sobre la palma de su mano mientras sus rodillas se mantienen flexionadas. Pero Montalvo no tarda en apuntar que ahora se conoce más su “Backflip flare”, que como su nombre lo indica, incluye una vuelta de espaldas aterrizando en sus manos y desde esa posición se lanza al suelo para sujetar el torso con un “flare”.

Es mejor verlo que leerlo:

Sus tíos se aseguraron de que Montalvo no olvidara su sangre mexicana

Hace unos meses, Víctor Montalvo se dio cuenta de que su larga carrera de casi 20 años en el breaking con todos sus logros, incluyendo el patrocinio de Red Bull, le han convertido en un individuo bastante conocido.

“Ha sido una locura. Literalmente estaba manejando en L.A., me detuve en una luz roja y alguien me dijo: ‘Yo, ¿eres Víctor?”, relata Montalvo, quien está casado con una mujer de Ucrania, Kateryna, también breaker.

“Y dije: ‘Wow, esto nunca me había pasado’. Simplemente estoy teniendo mucho apoyo de gente fuera del mundo del breaking, estoy recibiendo mucha exposición fuera de la gente del breaking, y estoy muy contento porque estoy enseñando mi deporte a gente que no lo ha visto… Estoy muy orgulloso por eso”, comenta Montalvo, que para mantenerse en forma practica calistenia, correr y bicicleta, además de algo de Muay Thai y boxeo.

En una charla para las redes sociales de la delegación olímpica de Estados Unidos, Montalvo dijo lo que significa para él ser un atleta latino en los Olímpicos.

“Estoy representando a mis raíces”, dijo Montalvo. “Mis tíos siempre me dijeron que estuviera orgulloso de quién soy y de dónde vengo. Ellos siempre me recordaban: ‘Hey, tú eres mexicano, eres un guerrero azteca, nunca lo olvides’. Así que estoy orgulloso de mis raíces, pero también estoy orgullos de donde nací, los Estados Unidos. Es genial representar a ambos”.

Además de su sangre y su país, Víctor Montalvo siente que en los Juegos Olímpicos él representa al breaking. Al escucharlo hablar, se siente como que el hombre de Kissimmee carga con una responsabilidad extra de ayudar a difundir su deporte en la mayor de las escenas. Para hacerlo, tuvo que “reinventarse”, según le dijo a La Opinión antes de viajar a París.

“Estoy actualizando todos mis movimientos, haciéndolos más dinámicos, básicamente haciendo mis cosas, disfrutando el baile, como entendiendo otra vez por qué lo estoy haciendo, como si no fuera para la competencia, sino para mí, porque es algo que me encanta”.

Y si logra el ansiado oro olímpico, Víctor promete realizar la mayor fiesta que haya habido en su casa en Florida.

“Vamos a tener la mejor comida, música de mariachi, y vamos a estar bailando salsa, merengue, bachata y de todo”.

Bailar, algo que Víctor Montalvo tiene en la sangre.

