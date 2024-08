William Levy estrena look, ¡le dijo adiós a su barba!

En medio de la ola de rumores sobre una posible reconciliación con la actriz Elizabeth Gutiérrez, William Levy decidió sorprender a sus fanáticos con un inesperado cambio de look que lo remontó a unas décadas atrás. Y es que el cubano le dijo “adiós” a su característica barba sal y pimienta, ¿cómo reaccionó el público? Aquí te lo contamos.

La primicia sobre su nueva imagen se dio a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió un par de fotografías de sus vacaciones en Santorini, Grecia, junto a su hijo Christopher Levy, de 18 años de edad.

Motivado por esta aventura al otro lado del mundo, William Levy optó por hacer algo que desde hace muchos años había quedado descartado, deshacerse de su prominente barba.

Es así como el famoso, acompañado de una foto donde posa frente a un despampanante atardecer, mostró a detalle su cambio de look: “No me afeitaba así desde hace casi 20 años”, reveló el protagonista de melodramas como “Cuidado con el Ángel”, “Café con Aroma de Mujer” y “Triunfo del Amor”, dando gusto a su primogénito.

De acuerdo con el cubano, no pudo decir que no a la petición de su hijo con Elizabeth Gutiérrez: “Fue mi hijo quien me dio una cuchilla y me dijo, dale papi quítate esa barba, así te pareces un poco más a mi”, añadió.

No pasó mucho tiempo antes de que esta transformación desatara una ola de mensajes en la sección de comentarios que evidenció lo bien recibido que fue por el público.

“El mundo está a tus pies con este look”, “Pareces un baby. Disfruta de esas merecidas vacaciones con tu hijo y compañía”, “Bombonazo”, “Tiemblen todos los hombres del mundo”, “Cuando creía que no podrías ser más guapo” y “Mi crush de por vida”, son algunos de los comentarios que se leen en la red.

Cabe recalcar que esta no es la primera publicación del famoso durante su viaje a Grecia que da de qué hablar entre su comunidad digital. Recordemos que la primera de sus publicaciones lo dejó ver muy sonriente junto a Christopher: “Estoy súper feliz y en paz desde hace meses y disfrutando ahora de mi hijo”, detalló en su momento.