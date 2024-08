William Levy niega reconciliación con Elizabeth Gutiérrez

William Levy desmintió reconciliación de Elizabeth Gutiérrez. El rumor llegó después de que el actor compartiera unos videos en los que aparece su expareja y la gente se comenzó a preguntarse si estaban juntos de nuevo.

Incluso, las especulaciones cobraron más fuerzas cuando la página ‘Chisme No Like’, aseguró que estaban juntos y se fueron de viaje a Grecia por motivo de su reconciliación.

Ante esta ola de comentarios, el cubano respondió: “No nada de eso que están subiendo. Para nada. Estoy muy feliz y en paz desde hace varios meses y disfrutando ahora de mi hijo. No se inventen historias. Gracias”.

William Levy en sus historias de Instagam.

La separación de William Levy y de Elizabeth Gutierrez ha sido muy polémica. De hecho, hasta la policía estuvo involucrada debido a una discusión en su domicilio.

Elizabeth Gutiérrez es criticada

Después de que se hizo viral el rumor de la reconciliación, los usuarios en las redes sociales comenzaron a insultar a Elizabeth Gutiérrez.

En Internet, afirmaron que no tenía amor propio por querer volver con una persona que no la trató como ella se merecía. De momento, la actriz no ha respondido estos comentarios.

Todo llega después de que ella publicara un comunicado en su cuenta de Instagram, en el escrito aseguró que nunca sufrió violencia física por parte de su expareja y que lo respetaba por todos los años que compartieron juntos.

Además de eso, negó que Levy tenga problemas de adicciones, como se filtró de informes policiales.

De acuerdo a sus palabras, en algún momento, sus palabras se salieron de contexto y por eso se vio en la necesidad de aclarar la situación.

“William nunca me ha puesto una mano encima, ni ha ejercido violencia física en contra mía o nuestra familia. William es un hombre sano en todos los aspectos de su vida. Es un hombre deportista y ese ha sido siempre su estilo de vida, junto con su entrega al trabajo. Es un hombre trabajador que lucha por salir adelante y darle lo mejor a su familia”, expresó.

Gutiérrez también le manifestó su aprecio: “Nadie mejor que yo sé lo que vivido, he sentido, lo que ha pasado. Y sí, a pesar de nuestros problemas, es el hombre que siempre voy a amar y desear lo mejor”.

La pareja era una de las más longevas del entretenimiento latino, duraron 20 años juntos.

