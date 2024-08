Horóscopo de Mhoni Vidente del 9 al 11 de agosto de 2024

Mhoni Vidente consultó el horóscopo del tarot para predecir lo que le espera a tu signo del zodiaco el fin de semana del 9 al 11 de agosto de 2024.

Aries

En el horóscopo del tarot te salió la carta del el Loco que esto significa para tu signo el desapego y gratitud ante la vida, es decir, que es el momento ideal y soltar lo que no es para para ti y comenzar un nuevo ciclo en tu vid apersona, y sobre la gratitud es tiempo de regresar un poco de lo que te ha dado la vida, es decir, ser más generoso con tu familia y con los que te rodean y así tu abundancia se multiplicará.

Fin de semana de trabajo extra y estar arreglando papelería de gobierno, tus números de la suerte son 07, 13 y tu color es el azul.

Van a ser tres días de estar más activo y con ganas de verte de lo mejor, solo cuídate de un amor del pasado que va a estar hablando mal de ti y trata de dejar en paz esa relación toxica.

Tauro

En la carta del tarot te salió la carta del Mundo, que esto significa que es el momento de dar un nuevo comienzo a tu mundo laboral y reinventarte en todas las formas, es decir, volver a estudiar y emprender ese negocio que tanto deseas y sobre todo darte tiempo para ti .

Tauro, recuerda que tu signo siempre vive para los demás y casi se fija que su mundo interior es más importante.

Fin de semana de salir de viaje y estar visitando familiares, arreglas asuntos de pleitos amorosos y decidas darte un tiempo solo. Vuelves a hacer ejercicio y empiezas una dieta más organizada.

Ten cuidado con lo que pláticas o lo que aconsejas, recuerda que no todo mundo le gusta que les den opiniones así que guarda tus comentarios y se más discreto.

Tus números de la suerte son 01, 33 tu color es el amarillo y van a ser tres días de estar con muy buen actitud.

Géminis

En la carta del tarot te salió la carta del Juicio que esto significa que ya tienes que madurar en tu vida personal y entrar en un juicio mental para poder avanzar en todo lo que te propongas, recuerda que el Géminis es muy cambiante de pensar y de carácter por eso casi siempre tiene problemas con los que están a su alrededor y esta carta te indica ya vas a cambiar y ser más juicioso y razonable, y sobre todo tener paz interior y no buscarte problemas donde no los hay.

Fin de semana de estar con muchas actividades familiares y con amigos, te invitan a hacer un negocio los fines de semana trata de hacerlo y eso te va ayudar estar mejor económicamente.

Tus números de la suerte son 02, 55 tu color es el verde. A los Géminis solteros van a ser unos días de amores muy apasionados y llenos de aventuras.

Cáncer

En la carta del tarot te salió el Sol que esto significa que eres la inspiración de los que te rodean por eso siempre tiene que mantener la buena actitud y sobre ser un líder en cuestión de trabajo y así ayudar a los demás.

También esta carta te indica que por fin vas a ver tu buena suerte a tu alrededor y te vas a sentir más realizado con tus logros, pero te aconseja esta carta que salgas a caminar en las mañanas con los rayos solares para que las buenas energía cósmicas carguen tu cuerpo de buena actitud.

Que va a ser un nuevo despertar de optimismo en todo lo laboral. Fin de semana de estar arreglando tu casa y asuntos de tu papelería personal recuerda que a veces tu signo le da flojera no hacer en su tiempo lo que necesita y lo deja para después por reorganiza todo en tu vida.

Te invitan a salir y va a ser un amor nuevo, te llega la propuesta de vivir fuera de tu país, tus números de la suerte son 19, 23 tu color es el naranja.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Estrella que eso significa que tu signo está atravesando por decisiones complicadas y que tiene que enfrentar para hacer cambiar tu destino.

Esta carta te recomienda que no tengas miedo que la fuerza espiritual estará de tu lado en todo momento para superar cualquier dificultad que se te presente, también esta carta te dice que es el momento de tomar más fuerza en el ámbito laboral y comenzar ese proyecto que tiene en puerta como un negocio propio.

En cuestiones amorosas seguirás con tu pareja muy estable que te va a buscar un amor del pasado, pero trata de ya cerrar ese ciclo y estar bien en tu presente yo sé que es difícil para los Leo cortar definitivo con amores del pasado, pero son tiempos de madurar.

Tendrás un dinero extra con los números 11, 77 tu color es el rojo y trata de usar para la abundancia llegue a ti. Fin de semana de dedicarte a tu persona todo lo que necesitas.

Virgo

En el horóscopo del Tarot te salió la carta de La Fuerza que esto significa que seguirás con tu buena suerte en todos los sentidos que el controlar tu carácter en las situaciones más difíciles te ha hecho ser mejor persona y avanzar en tu vida personal, recuerda que tu signo es tierra y eso lo hace siempre avanzar paso a paso y esta carta también te dice que vas a tener la oportunidad de un mejor trabajo y mejor pagado que solo trata de no platicarlo mucho para que la suerte este de tu lado.

También la carta de la Fuerza te dice que debes de ya tener una relación más formal en tu vida y dejar a un lado eso de estar saliendo con varios a la vez, recuerda que los de tu signo los caracteriza por su temperamento sexual y por eso siempre buscan varias parejas, pero es tiempo de tener un compromiso más firme y madurar.

Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 00, 71 y tarta de usar más el color azul en todo lo que uses para atraer más la suerte. Solo ten cuidado con las caídas en la calle se mas precavido y por el momento no saques ningún crédito trata de pagar todo de contado.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Sacerdotisa, esto significa que tendrás una fuerza espiritual muy importante en estos días para poder salir de todos los problemas que te agobien últimamente.

Recuerda que tu signo es el amigo de todos y eso te provoca que tengas muchas envidias a tu alrededor pero con esta carta te dice que vas a poder vencer todo lo que te propongas, recibes un dinero extra por una deuda del pasado.

Tramitas tu crédito para un coche nuevo, ya no trates de regresar con ese amor del pasado recuerda que si no es para ti es mejor no forzar el amor.

Te viene un golpe de suerte el día viernes con los números 11, 33, así que no dudes en jugarlo y usa más el color rojo , tramitas tu título de estudios superiores. Cuídate de problemas depresión alta y sobre todo trata de seguir con la dieta recuerda que como te ven te tratan así tu mantenerte de lo mejor.

Un amor nuevo llega a tu vida que será del signo de Géminis o Acuario que va ser muy compatible contigo.

Escorpio

En horóscopo del Tarot te salió la carta de La Rueda De La Fortuna esta carta significa que debes de darle más prioridad a todo lo que tiene en planes y no dejarte vencer por cualquier comentario que hagan sobre ti, recuerda que el signo su elemento es el agua y eso te hace ser demasiado sentimental y esta carta en este momento te indica que es el tiempo para hacer grandes logros en tu vida personal y laboral, que todo lo que realices te va salir bien y que los malos momentos quedaron atrás que debes de inyectarle más fuerza positiva a tu trabajo y verás como vas a avanzar.

También la carta de la Rueda de la Fortuna te indica que el amor estará en tu puerta para ya formalizar que no lo dejes pasar que es tu tiempo de vivir en pareja.

También te recomienda volver a estudiar, tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 08, 66 y trata de usar más el color azul fuerte para atraer más la suerte en tu vida.

Sagitario

En el Horóscopo del Tarot te salió la carta de el Ermitaño que eso significa que son tiempos de dejar atrás ese mal amor y amistades que solo vieron interés en ti y no te dejaron nada de valor a tu vida, así que son tiempos decrecer y madurar y componer tu vida personal.

Recuerda que tu signo como su elemento es el fuego tarda en madurar y eso hace que se equivoque constantemente en sus decisiones amorosas.

También esta carta el Ermitaño te dice que si tiene un problema legal saldrás victorioso.

En el amor vendrá a ti alguien con mucha luz en tu vida que te llenara de paz y eso lo debes de valorar porque tu signo Sagitario es demasiado sexual y a veces no aprecia realmente quien te ama.

Tendrás un golpe de suerte este sábado con los números 13, 40 y trata de usar más el color naranja y amarillo que te atraer más suerte. Trata de dormir más que necesita tu cuerpo también reponerse de tanta fiesta.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió el Diablo que esto significa que no estés pensando en lo que pudo ser, es decir, que ya borres tu pasado y empieces una nueva etapa en tu vida que es el tiempo de crecer en lo profesional y económico, que trates de estudiar más para los exámenes de tu carrera universitaria, que sigas con tu rutina de ejercicio que eso te está sirviendo para verte y sentirte de lo mejor, recuerda que como te ven te tratan así que no lo dudes y tu sigue en modo de ser grande en la vida.

Tendrás un golpe de suerte con los números 30, 99 y usa más el color naranja y verde. Cambias el celular por uno más reciente, te llega la invitación de salir de viaje con tus amigos en este mes de agosto, te busca un amor nuevo del signo de fuego que va a ser muy significativo en estos días para ti.

Terminas de hacer tus prácticas recuerda que necesitas siempre estar actualizado en tu carrera universitaria. Te regalan una mascota, te busca un familiar para invitarte a una boda.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta de La Luna, esta carta junto con tu signo significa el gran deseo de ser alguien en la vida y el siempre estar en constante lucha para sobresalir ante los demás, recuerda que la carta te indica responsabilidad y conciencia, es decir, que estás en el momento de tomar riendas de tu vida para ser mejor persona y asumir todo lo que haces ante los demás es decir la conciencia humana.

Recuerda que esta carta del Tarot también indica el karma esto significa que lo que haces se te va a regresar tarde o temprano ya sean buenas o malas nuestras acciones, por eso se te recomienda siempre analizar lo que vayas hacer a favor o en contra de los demás, pero la energía de la carta de la Luna es suprema si sabes utilizar en tu favor te va ayudar a crecer en lo profesional, es decir, que debes ser más astuto y fuerte de mente para que lo que pienses se realice.

El número mágico el 15 y 23 y tu color es el blanco y azul, el tiempo de formalizar o tener una pareja con los signos más compatibles para ti que el Aries, Géminis y Libra, que no lo dudes que el amor estará ya presente en tu vida.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta de Rey de Oros, que esta carta junto a tu signo significa determinación de ser alguien en la vida y alcanzar el éxito que tu signo como su elemento es el agua lo hace indeciso para tomar las grandes retos que se le presentan en la vida, pero esta carta te está diciendo que es el tiempo decrecer en lo económico que no lo dudes que todas las decisiones que tomes estará la buena suerte de tu lado, que el número mágico el 18,55 y tu mejor día va ser el domingo.

También esta carta del tarot te dice que es el momento de invertir en tu futuro como una casa o coche que se te va dar sin problemas.

Esta carta el Rey de oros te dice que no debes de jugar con los sentimientos de los demás, que si esa persona no te interesa es mejor dejarla y ya tener alguien más compatible con tu signo que son Cáncer y Escorpión que estos signos serán de amores verdaderos.

Recuerda usar mucho el color de la carta que es el amarillo y azul que eso te ayudara a tener más abundancia. El lado negativo de la carta es el ser terco así que trata de quietarte esos defectos para que vivas en paz.

Sigue leyendo:

• Horóscopo chino 8 al 11 de agosto: 3 signos manifiestan riqueza

• Mercurio retrógrado de agosto: los 3 signos más afectados

• Los 3 signos del zodiaco que triunfarán en agosto de 2024