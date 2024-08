Ximena Duque sufre accidente durante su visita a Turquía

Vaya susto se llevaron los fanáticos de la actriz colombiana Ximena Duque, quien recurrió a sus redes sociales para revelar que protagonizó un aparatoso accidente durante su reciente viaje a Estambul, Turquía. ¿En qué consistió dicho incidente? Aquí te lo contamos.

De acuerdo con el testimonio que compartió a través de sus historias de Instagram, la actriz de historias como “Santa Diabla” y “Más sabe el diablo” indicó que sufrió una fuerte caída por las escaleras del hotel en el que se encuentra hospedada.

“Me acabo de levantar de la cama y estoy dando mis primeros pasitos. ¡No saben! No les puedo explicar lo que fue eso”, explicó ante sus millones de seguidores.

A pesar del incidente, Ximena Duque tranquilizó a sus fans al revelar que no tuvo algún daño grave: “Pudo haber sido mucho peor (…) No me quebré nada, pero lo que siento es mucho dolor en la espalda, la otra pierna. Me rajé toda la pantorrilla”, añadió.

Bajo esta misma tesitura, la famosa aseguró que el accidente que protagonizó no le impediría completar la lista de actividades relacionadas con su labor como embajadora de Farmasi que tiene que cumplir durante su estancia en Estambul.

Por el contrario, Ximena Duque compartió varias historias en las que se dejó ver de lo más sonriente y disfrutando de una reunión con diversas emprendedoras de la reconocida marca: “Esto es mas que un emprendimiento…Es un movimiento y estamos batiendo récords”, escribió en una de sus publicaciones.