Andrea Legarreta ha pensado en retirarse de la televisión

A casi tres décadas de haber iniciado su carrera en el mundo del entretenimiento, Andrea Legarreta ha hecho una confesión que encendió las alarmas entre sus fanáticos de ‘hueso colorado’. Y es que de acuerdo con la conductora del programa “Hoy” reveló que el mantenerse en el ojo público la ha puesto en un lugar muy vulnerable que en ocasiones la motiva a tomar la decisión de decirle “adiós” a la pantalla chica.

En un encuentro reciente con la prensa, la también actriz abrió su corazón y confesó que para ella es prioridad encontrar un balance entre sus compromisos profesionales y su vida privada, pues darle mayor peso a su trabajo no siempre ha sido beneficioso para ella a nivel emocional.

“También a lo mejor de cometer errores a la forma de expresar algo, de dar una nota o lo que sea y con el tiempo, pues vas aprendiendo, porque al final estás como ahí con una lupa. Ahora son tiempos en donde hay mucha más fragilidad en el ser humano“, contó ante la prensa.

Andrea Legarreta no soportaría ver a Erik Rubín con otra mujer

Sin embargo, han sido aquellos errores los que le han permitido crecer como persona y madurar con respecto a la manera en la que se dirige hacia las cámaras.

“Al final, también tienes una familia, tienes a tus niñas, o sea, es diferente. De alguna manera te vas haciendo mucho más, bueno, en mi caso, hay más prudencia tal vez”, añadió la famosa. “Yo era más desparpajada en diferentes cosas, pero, pues insisto, con los años y los daños uno aprende”.

Este crecimiento no ha evitado que en ocasiones Andrea Legarreta considere su retiro del medio artístico: “Si he querido retirarme en algún momento. He renunciado, de hecho, en momentos que he tenido algunas situaciones complicadas, diferencias tal vez a la hora de trabajar o situaciones que no me han gustado, pero gracias a Dios se han arreglado“, contó.

Andrea Legarreta reacciona a la decisión de su hija de dejar la escuela

Bajo esta misma tesitura, Andrea Legarreta confesó que uno de los momentos en los que más considero esta opción fue tras la muerte de su madre, Doña Isabel Martínez: “También mucha gente no sabe cómo están tus emociones, qué ha pasado en tu día a día, si te duele algo, si traes algún malestar físico o emocional”, detalló.

No obstante, la ex esposa de Erik Rubín afirmó que el cariño del público ha sido suficiente para mantenerse activa dentro de la escena: “La verdad es que es difícil, es muy difícil a veces salir con alguna tristeza o con algún dolor o con alguna preocupación, pero también es sanador”, finalizó.