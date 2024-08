Camilo y su emotivo mensaje a Evaluna por su cumpleaños

Tremendo revuelo causó el cantante colombiano Camilo luego de recurrir a su cuenta oficial de Instagram para emitir un amoroso mensaje dedicado a su esposa Evaluna Montaner con motivo de su cumpleaños número 27. ¿Cómo reaccionó el público? Aquí te lo contamos.

El intérprete de temas como “Ropa cara” y “Una vida pasada” dio una muestra más de su romanticismo al publicar un video inédito protagonizado por su esposa mientras descansa en la piscina, antes de dar a luz a su pequeña Amaranto. Dicho audiovisual fue acompañado por un conmovedor texto en el que expresó su agradecimiento y apreciación por la joven.

“¿Cómo puedo yo homenajearte más de lo que lo he hecho ya? Cómo puedo yo regalarte algo que te sorprenda? Si tú me has dado los dos regalos más valiosos de mi vida“, comienza su mensaje el reconocido músico.

Asimismo, Camilo hizo alusión a la década que han compartido juntos como pareja y todas las enseñanzas que ha obtenido de la mano de la hija de Ricardo Montaner a lo largo de los años.

“Te amo, y te admiro caminando descalza sobre todos los terrenos. Sigo aprendiendo de ti. Casi 10 años juntos y sigo siendo cinturón blanco. Me encontré este video y me enamoré 700 nuevas veces de ti. Te amo. Ah… y feliz cumple“, expresó junto al comentado video.

Y es que no pasó mucho tiempo antes de que el público se hiciera notar bajo el post a través de diversos mensajes de cariño para la parejita, especialmente de felicitaciones para Evaluna Montaner y la iniciativa de Camilo por celebrar su vida juntos.

“De verdad nunca he entendido el hate hacia Camilo. Es un hombre que ama profundamente a su esposa, y definitivamente deja un estándar muy alto, porque de verdad creo que todo mujer anhela una pareja como él“, escribió un usuario. Mientras que otro añadió: “Todas merecemos un Camilo en nuestras vidas”.

Camilo y Evaluna se encuentran disfrutando de su vida en familia y la llegada de su segunda hija juntos, la pequeña Amaranto. La noticia del nacimiento fue compartida por medio de sus redes sociales en un emotivo video.