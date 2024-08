“La Señora”: ¿Qué dice el corrido basado en la vida de Emma Coronel?

Tras darse a conocer que Emma Coronel debutó como modelo en un video musical interpretado por su amiga y abogada Mariel Colón, finalmente se estrenó la canción titulada “La Señora”, que hace referencia a la esposa del Chapo Guzmán.

Con apenas unas horas de su lanzamiento, el tema ya acumulaba más de 7,500 reproducciones y cientos de comentarios, en los que las críticas son favorables, tanto a la letra de la canción como a la faceta de Emma como modelo.

Al principio de la melodía se hace referencia a la fortaleza que ha demostrado Coronel Aispuro durante estos años, algunos de los cuales los pasó en la prisión “FMC Carsewell”, en Forth Worth, Texas.

“Por ahí dicen que flaquea, y yo sé que a veces llora / pero vamos pa’ delante, no hay que doblarnos ahora / sé que la cosa está dura, pero usted puede señora”, se escucha en una parte de la canción.

Asimismo, se menciona que luego de su paso por la prisión aprendió a no confiar en la gente, ya que, al parecer, algunos le dieron la espalda una vez que enfrentó a la justicia de EE.UU.

“Esos años a la sombra le dejaron experiencia / no confiar tanto en la gente que tanta lealtad te expresa / porque cuántos no se abrieron cuando la miraron presa”.

En otra parte del tema musical interpretado por Mariel Colón, se menciona al Chapo Guzmán y los sentimientos de Emma hacia el padre de sus hijas.

“El pasado ya es pasado, ni para qué recordarlo / hay que vivir el presente y siempre seguir mejorando / su corazón tiene dueño, nomás no se les olvide / señorón JGL, dios lo bendiga y lo cuide / La Señora sigue firme con usted, aunque no la mire”.

El tema “La Señora” fue creada por Mario “El Cachorro” Delgado, quien previamente había compuesto un tema para “El Chapo” Guzmán.

Durante una entrevista para el programa Despierta América, Coronel Aispuro señaló: “Yo siempre he tenido el sueño de ser modelo, cuando yo era chiquita siempre decía que iba a ser modelo, entonces cuando me dijeron que iba a ser modelo en un video, claro que sí, me gustó”.

Asimismo, indicó que ella misma aprobó la letra de la melodía al abordar parte de su vida. “Yo la escuché cuando la estaban escribiendo, toda la canción, cada parte que dice, para mí es importante. Habla de mí y de todo lo que ha sucedido en mi vida”, explicó.

