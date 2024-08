“El Mayo” Zambada confirma que fue secuestrado por el hijo de “El Chapo” y pide transparencia

Mediante una carta enviada por su abogado a distintos medios informativos, entre ellos La Opinión, Ismael “El Mayo” Zambada, el narcotraficante más buscado en México, confirmó que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien de inmediato lo entregó a las autoridades estadounidenses.

“Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado”, sostiene el capo fundador del Cartel de Sinaloa quien durante años permaneció escondido en la Sierra y mediante sobornos eludió a la justicia para

De acuerdo al testimonio del líder del narcotráfico en México, no se percató que le habían montado una emboscada y casi en un abrir y cerrar de ojos se dio cuenta que se encontraba en un hangar con el motor de un avión puesto en marcha listo para trasladarlo hacia Estados Unidos para ser juzgado por su larga carrera delictiva.

“Me tendieron una emboscada. Un grupo de hombres me agredió, me tiró al suelo y me puso una capucha color oscuro sobre la cabeza (…) Luego me llevaron a un lugar de aterrizaje a unos 20 o 25 minutos de distancia, donde me obligaron a subir a un avión privado”, describe.

“El Mayo” Zambada señala que Joaquín Guzmán López, alias “El Güero Moreno”, lo citó con engaños presuntamente para que lo ayudara a resolver un conflicto entre los políticos Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa por Morena; y Héctor Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Incluso asegura que le dijeron que Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de Los Chapitos, también asistiría al encuentro.

Por ello, le solicita a los gobiernos de México y Estados Unidos transparentar lo que en realidad sucedió.

“La idea de que me entregué o cooperé voluntariamente es total e inequívocamente falsa. Me trajeron a este país a la fuerza y bajo coacción, sin mi consentimiento y contra mi voluntad.

Creo que es importante que se sepa la verdad. Esto es lo que ocurrió, y no las historias falsas que circulan”, enfatizó.

