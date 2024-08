El mexicano Cuauhtémoc Blanco arremetió en contra de la Femexfut

El mundo del fútbol mexicano se encuentra actualmente en una extensa crisis y gran parte de la culpa de la misma, ha sido puesta sobre los hombros de los actuales directivos que están a la cabeza de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y los dueños de los clubes de la Liga MX.

Cuauhtémoc Blanco, histórico ex jugador de las Águilas del América y de la Selección Nacional de México, recientemente tuvo palabras muy fuertes y con críticas bastante amplias y contundentes sobre las decisiones que se han tomado entorno al futbol mexicano, en especial, en la Liga MX.

“No hay ascenso, ni descenso, no sacan chavos, no hay jugadores. ¿Cuántos salieron de Cruz Azul? ¿Cuántos salieron de Pumas? ¿Cuántos salieron de Chivas? ¿Cuántos salieron de América? No hay nadie. Antes jugabas con tres o cuatro extranjeros y todos los demás eran de fuerzas básicas”, aseveró el hoy día funcionario político de México.

El negocio por encima del fútbol mexicano

Para el ídolo mexicano, la afición cada vez se da más cuenta del negocio que ven los directivos en el futbol con el deporte y les importa poco o nada el desarrollo y el bienestar del balón pie nacional.

“Yo creo que la Federación debe analizar todo, porque dicen: ‘¡Ay, pues es que va a bajar el Atlas!’. Entonces los dueños ponen mucha lana… me importa un comino. Hijo, si tienes que bajar, vas a bajar, y la afición se está dando cuenta”, arremetió Blanco Bravo con palabras bastante contundentes y directas.

Cuauhtémoc Blanco pide mayor fogueo, más nivel de preparación

Cuauhtémoc Blanco, uno de los referentes más importantes a través de la historia de la Selección Nacional de México, solicitó también mucho más fogueo para el combinado nacional de cara a los campeonatos por venir en el futuro. Tal y cómo le pasó a él cuando era miembro del seleccionado nacional.

“Íbamos a jugar con grandes potencias, íbamos a jugar contra Francia, con selecciones muy fuertes. ¿Salvador, con todo respeto, a Honduras a hacer negocio? Vete a Europa, ca…, consigue un partido con España, consigue con Argentina, aunque sea difícil, pero hazlo. Eso es lo que tienen que hacer en la Selección Mexicana”, concluyó Blanco.

