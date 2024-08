Esta es la razón por la que Arath de la Torre duerme con una máscara de oxígeno

Durante su participación en “La Casa de los Famosos México 2“, Arath de la Torre fue captado por las cámaras utilizando una máscara de oxígeno mientras dormía.

Este hecho generó preocupación entre sus seguidores, quienes desconocían que el actor padece apnea del sueño, un trastorno que provoca pausas en la respiración durante el sueño. Afortunadamente, de la Torre utiliza este dispositivo para mantener controlada su condición y garantizar un descanso de calidad.

Dicha información fue revelada -en el año 2018- por el mismo conductor a la revista People en Español.

“En mi caso no es mortal, pero es una enfermedad que puede llegar a ser mortal […] Hay mucha gente que ha muerto de eso”, dijo.

En otro programa conocido con el nombre de ‘Intrusos’, el famoso habló sobre la mascarilla con oxígeno que debe usar:

“Lo tengo que usar diario (el oxígeno) porque ronco, no me voy a morir: ronco, y vivo con una familia que no puede creer cómo ronca su papá”.

Con esto, quedó claro que esta condición no afecta su salud. Además de eso, el programa cuenta con protocolos para atender a todos los participantes en caso de enfermedad.

El caso más cercano fue el de la actriz Sabine Moussier, quien después de días de entrar se enfermó del estómago. Pero, días después, confesó que sufría de salmonella.

¿Arath de la Torre es uno de los favoritos?

Arath de la Torre ha sido una de las mayores sorpresas de ‘La Casa de los Famosos México 2’, el animador entró en el reality show y el público no tenía grandes expectativas hacia él, pero después de tres semanas es uno de los favoritos del formato de Televisa y Univisión.

En las últimas encuestas, Arath de la Torre estaba en la lista de los más votados de la casa. De esta forma, es, sin duda, uno de los favoritos.

Por medio de las redes sociales, los fanáticos han expresado que tenían una visión equivocada de él, pero que resultó ser una buena persona.

Incluso, después de que Adrián Marcelo cuestionara la depresión de Gala Montes, de la Torre se puso del lado de la actriz y descalificó la opinión del comediante, alegando que las personas que padecen de alguna condición relacionada a la salud mental merecen respeto.

