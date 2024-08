Vergil Ortiz vence a Bohachuk en polémica decisión y se convierte en campeón

Vergil Ortiz Jr. se convirtió en el nuevo campeón interino de peso superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras vencer a Serhii Bohachuk en una polémica decisión mayoritaria el sábado en la noche en el Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas.

El mexoamericano fue derribado por el ucraniano en el primer y octavo round de la reñida disputa, candidata a pelea del año. Ambos peladores intercambiaron brutales golpes de principio a fin y se hicieron daño mutuamente, pero resistieron tras una guerra de doce asaltos.

Ortiz Jr. pudo recuperarse cerrando fuerte los últimos tres rounds para llevarse el triunfo mayoritario en las tarjetas de los jueces 114-112, 114-112 y 113-113. De acuerdo con datos de CompuBox, los peleadores lanzaron un total de 1579 golpes. En los asaltos del campeonato, el mexoamericano conectó 56 contra 40 de Bohachuk.

Después de conocerse el resultado, el equipo del ucraniano no quedó satisfecho. En cambio, Vergil Ortiz Jr. celebró la victoria recordando todo el esfuerzo que hizo desde que decidió convertirse en boxeador profesional y, en la entrevista sobre el ring, aseguró que hizo lo suficiente para ganar.

“Esto es por lo que hemos estado luchando desde que tenía cinco años (…) y finalmente dio sus frutos. La primera caída, no sentí que fuera una verdadera caída, sentí que le había dado un zapato, pero la segunda sí lo fue. Siento que hice lo suficiente para ganar esta pelea. Demostré que todos estaban equivocados. Todos decían que estaba acabado, que no podía pelear en 154 o que no podía llegar a la distancia. Todo eso me motivó. Ahora soy el mejor del mundo”, declaró.

El mexoamericano protagonizó su tercera pelea del 2024 tras un paro de 17 meses causado por la rabdomiolisis y consiguió el ansiado cinturón. Ahora es el principal contendiente para pelear contra Terence Crawford, quien hizo su debut en las 154 libras la semana pasada y se convirtió en campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El ucraniano Serhii Bohachuk derribó en dos ocasiones a Vergil Ortiz Jr. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Vergil Ortiz Jr., de 24 años, se convirtió en campeón interino del CMB y se espera que enfrente a contibuación a Terence Crawford. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 22 peleas, 21 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.

Por su parte, Serhii Bohachuk, de 29 años, es el campeón interino de peso mediano junior del CMB e intentará acabar con el invicto del mexoamericano. El ucraniano tiene marca de 24 triunfos (23 por la vía rápida) y dos derrotas.

