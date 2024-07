Serhii Bohachuk destaca habilidades de Vergil Ortiz, pero dice ser mejor

Serhii Bohachuk pondrá en juego el 10 de agosto su campeonato interino de peso mediano junior del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente a Vergil Ortiz Jr. y, a pesar de que destacó las habilidades del mexoamericano sobre el ring, el ucraniano aseguró que es el mejor de los dos.

En una entrevista a Golden Boy Boxing, Bohachuk analizó su pelea con Ortiz Jr. -quienes se conocen porque en el pasado hicieron sparring- y afirmó que su objetivo es brindarle un buen espectáculo a los fanáticos.

“Quería pelear contra él porque quería enfrentarme al mejor. Ese es mi objetivo. Quiero ser el mejor. Ya había hecho sparring con él antes, pero el sparring es el sparring. Estás aprendiendo. La pelea es diferente. Conozco a este tipo. Es fuerte, inteligente y tiene buena pegada. Tiene buena condición física. Es un buen peleador, pero yo soy mejor. Quiero mostrarles a mis seguidores una buena pelea. No me interesan los boxeadores fáciles. No es interesante para mí ni para la gente. Mi objetivo es mostrarles a mis amigos y a la gente una buena pelea”, dijo.

Vergil Ortiz Jr. intentará coronarse campeón interino del CMB ante el ucraniano. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“Creo que será la mejor pelea del año, porque conozco a Vergil. Él es fuerte y yo soy fuerte. No es una pelea. Es una guerra en el ring. Conocía su estilo antes, pero ha cambiado. Tiene más habilidades. Ahora entiende que necesita estar listo para esta pelea al 100%. Yo también soy fuerte. La última vez que hice sparring con él, estaba en buena forma, pero ahora necesito estar mejor porque él me conoce. Ha cambiado. Creo que puede ser más rápido para esta pelea. No se tratará de más golpes de poder. Será más inteligente”, agregó.

Serhii Bohachuk consiguió la mejor victoria de su carrera al derrotar a Brian Mendoza por decisión unánime en doce asaltos el pasado 30 de marzo para capturar el título interino de peso mediano junior del CMB.

En cambio, Ortiz Jr. se enfrentaría a Tim Tszyu el 3 de agosto tras noquear a Thomas Dulorme con un brutal gancho al hígado el pasado mes de abril, pero el australiano se retiró de la pelea por una lesión. El mexoamericano ahora buscará consolidarse como uno de los mejores en la división ante Bohachuk.

Serhii Bohachuk se convirtió en campeón interino del CMB al vencer a a Brian Mendoza. Crédito: John Locher | AP

Serhii Bohachuk, de 29 años, es el campeón interino de peso mediano junior del CMB e intentará acabar con el invicto del mexoamericano. El ucraniano tiene marca de 24 triunfos (23 por la vía rápida) y una derrota.

Por su parte, Vergil Ortiz Jr., de 24 años, tendrá su tercera pelea del 2024 tras un paro de 17 meses causado por la rabdomiolisis. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 21 peleas, todas ganadas por nocaut en su carrera como profesional.

