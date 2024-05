Bill Haney llama a Ryan García tramposo tras confirmación del positivo por dopaje en muestra B

Bill Haney, padre de Devin Haney, llamó tramposo a Ryan García en sus redes sociales luego de que se confirmara el positivo por Ostarina -sustancia que mejora el rendimiento (PED)- tras conocerse el resultado del análisis de la muestra B del californiano.

En un en vivo en su cuenta de Instagram, Haney expresó que no le parece que sea gracioso que el equipo de García haya permitido el dopaje y aseguró que su hijo sí es un peleador limpio y un buen ejemplo para los niños.

“No tiene nada de gracioso lo que hicieron el equipo de García y lo que hizo Ryan García. Esperé algo serio. Hay ramificaciones en esto. No violas a ningún Haney. Nos apuntamos a una pelea justa y no la conseguimos. Es un tramposo. Devin representa ser un peleador limpio, no hace trampa, no usa esteroides, no es un mal ejemplo para los niños”, dijo.

Ryan García también falló el análisis de la muestra de B de su pelea contra Devin Heney. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

“Asegúrate de mantener limpio el deporte, y nos aseguraremos de cerrar de alguna manera esta cosa tan mala que hizo el equipo García y que no es gracioso. No vamos a jugar. ¿Qué se supone que deben pensar los niños sobre que está bien usar PED? Vamos hombre. Vamos a hacerlo mejor con este deporte. Tomémoslo en serio”, agregó.

Ryan García, que no se ha pronunciado al respecto, declaró anteriormente que todo se trata de una conspiración en su contra y dejó claro que él no es un tramposo. En cambio, el equipo legal del californiano sí lo hizo y aseguró que todo se trata de una contaminación por un suplemento.

Con la confirmación del resultado positivo por PED, la Comisión Atlética del Estado de Nueva York debe programar una audiencia para King Ry y, de acuerdo con Dan Rafael, esta se realizará en verano. El californiano podría enfrentar una suspensión, una multa por fallar la prueba de dopaje y la anulación de la victoria contra Haney. Hace unos días, aseguró que si es vetado de por vida del boxeo, creará su propia liga para promocionar sus propias peleas.

Desde que se anunció el combate entre Haney y King Ry todo fue muy controvertido. El californiano tuvo un comportamiento errático en las ruedas de prensa y redes sociales donde admitió que fumaba marihuana y tomaba alcohol. Todos pensaron que la salud mental de King Ry estaba mal, pero todo fue planeado y The Dream cayó en el juego de su rival. Ahora una nueva polémica se suma a esta telenovela tras el dopaje del californiano.

Devin Haney quiere que el resultado de la pelea sea cambiado a victoria por descalificación de Ryan García. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

Además de las drogas y la bebida, Ryan García dio positivo por Ostarina el día antes y después de la pelea contra Devin Haney, según una carta enviada a las partes involucradas por la Asociación de Antidopaje Voluntario (VADA) y a la que tuvo acceso ESPN. También se detectó 19-Norandrosterona, pero poco después se confirmó que esta sustancia no estaba presente en la muestra.

Tras conocer la noticia, Haney le pidió a la Comisión Atlética del Estado de Nueva York que se cambie el resultado de la pelea a una victoria y así recuperar su récord invicto. Asimismo, The Dream dejó claro que no quiere ninguna revancha con el californiano después de lo sucedido.

Ryan García, de 24 años, debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte y ahora conmocionó al mundo al derrotar a Devin Haney, campeón del CMB. El boxeador mexoamericano posee récord de 25 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

Sigue leyendo:

· Análisis de la muestra B de Ryan García confirma positivo por Ostarina en la pelea con Devin Haney

· Muestra A de Ryan García está libre de 19-norandrosterona, pero se mantiene positivo por Ostarina

· “Puedo volver a engañarlos a todos”: Ryan García confiesa que su comportamiento fue planeado