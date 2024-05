Ryan García planea crear su propia liga de boxeo si lo vetan de por vida tras positivo por Ostarina

Ryan García tiene planeado crear su propia liga de boxeo si es vetado de por vida del deporte si se confirman el positivo por Ostarina, sustancia que mejora el rendimiento (PED), un día antes y durante la pelea donde venció a Devin Haney en abril.

En una entrevista con Boxing Social, García expresó que no le importa si le prohíben pelear profesionalmente y aseguró que buscará la forma de hacer sus propios enfrentamientos de boxeo para mantenerse activo.

“No me importa si me banean toda mi vida porque simplemente voy a crear mis propias peleas y mis propias ligas. No voy a dejar el boxeo, voy a dejar este boxeo, crearé mi propia liga y pelearé en mi propio programa”, dijo.

Ryan García dio positivo por Ostarina en el pesaje y en el día de la pelea con Devin Haney en abril. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

Desde que se anunció el combate entre Haney y King Ry todo fue muy controvertido. El californiano tuvo un comportamiento errático en las ruedas de prensa y las redes sociales donde admitió que fumaba marihuana y tomaba alcohol. Todos pensaron que la salud mental de King Ry estaba mal, pero todo fue planeado y The Dream cayó en el juego de su rival. Ahora una nueva polémica se suma a esta telenovela tras el positivo por dopaje del californiano.

Además de las drogas y la bebida, García dio positivo por Ostarina el día antes y después de la pelea contra Devin Haney, según una carta enviada a las partes involucradas por la Asociación de Antidopaje Voluntario (VADA) y a la que tuvo acceso ESPN. También se detectó 19-Norandrosterona, pero ya se confirmó que esta sustancia no estaba presente en la muestra.

Tras conocerse la noticia, el campeón de las 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) dejó claro que no le dará una revancha al californiano y solicitó a la Comisión Atlética del Estado de Nueva York que sea descalificado del combate y se cambie el resultado a una victoria.

“Abusé de él mentalmente tanto que nunca querrá volver a pelear. No (está de acuerdo con la petición de Haney), he peleado con tipos que toman esteroides y no me importa. ¿Los esteroides te ayudan a esquivar un anzuelo? Lo golpearon con el mismo gancho como treinta veces. ¿Crees que los esteroides me ayudan? No, no es así”, añadió.

Devin Haney ahora quiere que el resultado de la pelea sea cambiado y se le dé la victoria. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

De acuerdo con el abogado de King Ry, Darín Chávez, la muestra B será analizada el miércoles 22 de mayo y aseguró que la sustancia encontrada no habría tenido ningún beneficio para mejorar el rendimiento en la noche de la pelea.

Ryan García, de 24 años, debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte y ahora conmocionó al mundo al derrotar al campeón del CMB. El boxeador mexoamericano posee récord de 25 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

