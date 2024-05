Ryan García reacciona con sorpresa a solicitud del abogado de Devin Haney de revertir el resultado

Ryan García reaccionó con sorpresa a la solicitud del equipo legal de Devin Haney donde solicitan que sea descalificado por dar positivo por una sustancia que mejora el rendimiento y que se revierta el resultado a victoria para The Dream.

En una publicación en su cuenta de X (anteriormente Twitter), García también se burló de Haney por querer recuperar su invicto y le recalcó que no puede inventarse un triunfo. En la pelea, el californiano derribó en tres ocasiones al campeón y lo dominó por completo para ganar por decisión mayoritaria.

“No puedes inventar esto. Haney gana. ¿No qué, hermano?”, escribió King Ry.

You can’t make this up 😭😭😭



Haney wins



Nah what bruh https://t.co/BoqmVWdzy6 — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) May 13, 2024

En la carta de ocho páginas dirigida por Pat English, abogado de Devin Haney, le pide a la Comisión Atlética del Estado de Nueva York que se cambie el resultado de la pelea y así recuperar su récord invicto sea culpable o no Ryan García. Asimismo, The Dream dejó claro que no quiere ninguna revancha con el californiano después de lo sucedido.

Desde que se anunció el combate entre Haney y King Ry todo fue muy controvertido. El californiano tuvo un comportamiento errático en las ruedas de prensa y las redes sociales donde admitió que fumaba marihuana y tomaba alcohol. Todos pensaron que la salud mental de King Ry estaba mal, pero todo fue planeado y The Dream cayó en el juego de su rival. Ahora una nueva polémica se suma a esta telenovela tras el positivo por dopaje del californiano.

Además de las drogas y la bebida, García dio positivo por Ostarina el día antes y después de la pelea contra Devin Haney, según una carta enviada a las partes involucradas por la Asociación de Antidopaje Voluntario (VADA) y a la que tuvo acceso ESPN. También se detectó 19-Norandrosterona, pero ya se confirmó que esta sustancia no estaba presente en la muestra.

Devin Haney ahora quiere que el resultado de la pelea sea cambiado y se le dé la victoria. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

“Todos saben que yo no hago trampas. Esta es gente que está tratando de atacarme por alguna razón… nunca he tomado esteroides en mi vida… si acaso he tomado suplementos”, expresó el californiano en un video publicado en sus redes sociales.

Ryan García, de 24 años, debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte y ahora conmocionó al mundo al derrotar al campeón del CMB. El boxeador mexoamericano posee récord de 25 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

Por su parte, Devin Haney, de 24 años, se convirtió en campeón de las 140 libras al derrotar a Regis Prograis el pasado mes de diciembre y perdió su invicto ante King Ry en su segunda actuación en la división. El estadounidense posee récord de 31 victorias, 15 de ellas por nocaut, y una derrota.

Sigue leyendo:

· Muestra A de Ryan García está libre de 19-norandrosterona, pero se mantiene positivo por Ostarina

· Ryan García dice que noqueará a Pitbull Cruz para demostrar que es un verdadero mexicano

· “Puedo volver a engañarlos a todos”: Ryan García confiesa que su comportamiento fue planeado