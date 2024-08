11 cachorros serán sacrificados tras exposición a la rabia durante un evento de adopción

El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE, por sus siglas en inglés) ha emitido un aviso urgente a todas las personas que participaron en un evento de adopción de cachorros en Englewood, Colorado, después de que uno de los animales en adopción diera positivo en la prueba de rabia.

El evento, que tuvo lugar el 20 de julio en Moms and Mutts Colorado Rescue for Pregnant and Nursing Dogs, se ha convertido en el epicentro de una potencial crisis sanitaria. El cachorro infectado, que llegó a Colorado desde Texas, fue parte de una camada de 12 perros, todos ellos involucrados en el evento de adopción.

El CDPHE ha informado que el cachorro que dio positivo fue sacrificado tras confirmarse su diagnóstico. Sin embargo, la preocupación persiste para los adoptantes de los otros 11 cachorros, quienes ahora se enfrentan a la difícil decisión entre una cuarentena estricta de 120 días o la eutanasia de sus nuevas mascotas.

Jessica Eden, una de las adoptantes, compartió su experiencia. Según Eden, su cachorro, Masubi, había mostrado un progreso notable en su adaptación al nuevo hogar, dominando órdenes básicas y avanzando en su entrenamiento para ir al baño en solo dos semanas.

Luego recibió una llamada del refugio informándole de una posible exposición a la rabia. “Entramos en pánico y nos confundimos”, admitió Eden, destacando que nunca había considerado la rabia como una amenaza real, dado que el cachorro tenía apenas 11 semanas de edad.

Riesgo de rabia

Posteriormente Eden fue informada de que en lugar de una cuarentena habitual de 10 días, su cachorro tendría que estar en aislamiento durante 120 días debido al riesgo de rabia. Luego le explciaron la urgencia de sacrificar a estos animales.

Las autoridades de salud de Colorado, por su parte, defienden su postura. Según el CDPHE, no existen tratamientos autorizados para la profilaxis posterior a la exposición en animales que no hayan sido vacunados previamente contra la rabia.

La normativa recomienda sacrificar a los animales expuestos o someterlos a una cuarentena estricta de 2 días, una medida que implica mantener a los animales en instalaciones seguras y alejados de cualquier contacto con humanos u otros animales. Dado que la cuarentena en estas condiciones es difícilmente viable, la Asociación Nacional de Veterinarios de Salud Pública Estatal apoya la eutanasia como la opción más segura.

El CDPHE sigue en contacto con todas las personas involucradas, incluidas las familias adoptantes, el personal del refugio y los veterinarios que interactuaron con el cachorro infectado. A todos ellos se les ha ofrecido profilaxis posterior a la exposición, un tratamiento preventivo que se recomienda en caso de contacto cercano con un animal rabioso.

Además, el CDPHE continúa investigando posibles contactos adicionales y supervisando a los animales que participaron en el evento. En el caso de animales ya vacunados, se está evaluando la necesidad de aplicar dosis de refuerzo para garantizar su protección.

La situación ha generado una considerable preocupación entre la comunidad, y las decisiones que tomen las autoridades en los próximos días serán clave para determinar el alcance de esta posible crisis de salud pública.

