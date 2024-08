Vinculan un edulcorante con la creación de coágulos sanguíneos

Un reciente estudio piloto ha revelado que el consumo de una bebida con eritritol, un edulcorante artificial comúnmente utilizado en productos cetogénicos y en la industria alimentaria como sustituto del azúcar, podría estar relacionado con un aumento significativo en el riesgo de formación de coágulos sanguíneos. Según el estudio, la ingesta de eritritol duplicó con creces este riesgo en un grupo de 10 personas sanas, lo que ha generado preocupación en la comunidad médica sobre la seguridad de este edulcorante.

El estudio, dirigido por el Dr. Stanley Hazen, director del Centro de Diagnóstico y Prevención Cardiovascular del Instituto de Investigación Lerner de la Clínica Cleveland, encontró que cada una de las medidas de respuesta plaquetaria, es decir, la tendencia de las plaquetas a formar coágulos, aumentó notablemente tras el consumo de eritritol. en un experimento paralelo, otro grupo de personas que consumió una bebida con una cantidad equivalente de glucosa no mostró ningún cambio en la actividad de las plaquetas sanguíneas.

Este hallazgo es significativo ya que es la primera comparación directa entre los efectos de la glucosa y el eritritol en la función plaquetaria. “La glucosa no afecta la coagulación, pero el eritritol sí lo hace”, afirmó Hazen, subrayando la importancia de estos resultados.

El eritritol es un alcohol de azúcar, una categoría de compuestos que incluyen otros como el sorbitol y el xilitol. A diferencia del azúcar, no eleva los niveles de glucosa en sangre y es popular en productos bajos en carbohidratos y dietas cetogénicas debido a su capacidad para imitar el dulzor del azúcar sin aportar calorías. Sin embargo, este estudio plantea serias dudas sobre su seguridad, especialmente en individuos con un riesgo elevado de enfermedades cardiovasculares.

El Dr. Andrew Freeman, director de prevención cardiovascular en National Jewish Health en Denver, aunque no participó en la investigación, expresó que los resultados son “intrigantes e interesantes”. No obstante, también sugirió cautela antes de sacar conclusiones definitivas sobre el uso del eritritol. Según Freeman, aunque no se debe abandonar inmediatamente el uso de alcoholes de azúcar, este tipo de estudios plantean preguntas cruciales sobre su seguridad a largo plazo.

En respuesta a estos hallazgos, el Consejo de Control de Calorías, una asociación que representa a la industria, defendió el uso del eritritol, destacando que 30 años de investigación lo han considerado una opción segura para la reducción de azúcar y calorías. Sin embargo, también subrayaron que los resultados de este estudio deben ser interpretados con cautela debido al pequeño tamaño de la muestra y la dosis elevada de eritritol utilizada.

El estudio incluyó a 20 participantes, quienes después de un ayuno nocturno, consumieron una bebida que contenía 30 gramos de eritritol o 30 gramos de azúcar. Tras 30 minutos, los investigadores encontraron que los niveles de eritritol en la sangre aumentaron mil veces en comparación con la glucosa, lo que llevó a un aumento significativo en la formación de coágulos.

Hazen y su equipo ya habían encontrado resultados similares en una investigación anterior, en la que se observó que el eritritol permanecía en la sangre a niveles elevados durante días, aumentando el riesgo de coagulación. Además, un análisis de la sangre de más de 4,000 personas en Estados Unidos y Europa reveló que aquellos con niveles elevados de eritritol tenían el doble de probabilidades de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral.

Estos estudios, aunque realizados en personas sanas, han llevado a los investigadores a considerar los posibles riesgos de consumir eritritol, especialmente en aquellos con factores de riesgo cardiovascular. Hazen sugirió que, dado el potencial impacto en la salud, podría ser más prudente optar por el consumo ocasional de azúcares tradicionales en lugar de productos endulzados con alcoholes de azúcar.

El eritritol, ampliamente utilizado en la industria alimentaria, podría estar relacionado con un riesgo mayor de problemas cardiovasculares, lo que subraya la necesidad de más estudios para evaluar su seguridad.

