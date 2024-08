Detectan casos de “oropuche” en Europa: de qué se trata

Las autoridades de salud europeas han emitido una alerta tras la detección por primera vez en el continente del virus Oropouche, una enfermedad debilitante que se origina en perezosos y se transmite principalmente a través de mosquitos.

El Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) ha informado que en los meses de junio y julio de 2024 se han registrado un total de 19 casos importados del virus en Europa, distribuidos entre España, Italia y Alemania.

Este brote ha suscitado preocupaciones significativas entre la comunidad científica y las autoridades de salud pública debido a la naturaleza emergente y la capacidad de propagación de la enfermedad.

En detalle, España ha reportado 12 casos, Italia cinco y Alemania dos, según datos publicados por el Manchester Evening News. Estos casos están estrechamente relacionados con viajes recientes a regiones donde el virus es endémico, en particular América del Sur, América Central y el Caribe. De los casos europeos, 18 involucraron viajes a Cuba, mientras que un caso en Italia se asoció con un viaje a Brasil.

El virus Oropouche pertenece a la misma familia que el Zika y el dengue, y, aunque aún no se ha desarrollado una vacuna, la enfermedad puede provocar una variedad de síntomas que incluyen dolores de cabeza, náuseas, vómitos y dolores musculares y articulares. Estos síntomas generalmente desaparecen después de cuatro días, y las muertes son raras, aunque no inexistentes. En julio de 2024, la revista médica The Lancet informó que Brasil registró las primeras dos muertes causadas por el virus, ambas en mujeres jóvenes que no presentaban condiciones de salud subyacentes, lo que subraya la necesidad de una vigilancia estrecha.

El doctor Danny Altmann, profesor de inmunología en el Imperial College de Londres, expresó su preocupación en una entrevista con The Telegraph, indicando que “las cosas están cambiando y pueden volverse imparables”. Este comentario resalta el potencial de expansión del virus en un contexto global, donde los cambios climáticos y el aumento de viajes internacionales facilitan la propagación de enfermedades infecciosas que anteriormente estaban confinadas a ciertas regiones.

El ECDC ha clasificado el riesgo de infección para los ciudadanos de la Unión Europea que viajan o residen en áreas epidémicas como moderado, dada la alta incidencia de casos en las Américas. Desde principios de 2024 hasta mediados de julio, se notificaron más de 8.000 casos en países como Brasil, Bolivia, Perú, Colombia y Cuba. Este incremento significativo de casos subraya la expansión geográfica y la amenaza potencial que el virus representa para las regiones no endémicas, como Europa.

Ante este escenario, las autoridades sanitarias europeas han emitido recomendaciones para los viajeros que se dirijan a las zonas afectadas. Se insta a los ciudadanos a adoptar medidas de protección personal, como el uso de repelente de insectos, camisas de manga larga y pantalones largos, para minimizar el riesgo de picaduras de insectos. Estas precauciones son fundamentales tanto en actividades al aire libre como en interiores, dado que los mosquitos vectores del virus son capaces de adaptarse a diferentes entornos.

El virus Oropouche, que tiene como reservorios naturales a los perezosos de garganta pálida, primates no humanos y ciertas especies de aves, ha sido motivo de preocupación en América Latina durante varias décadas. Sin embargo, su reciente aparición en Europa marca un punto de inflexión que podría alterar las estrategias de salud pública a nivel continental. El impacto de la globalización, combinado con el cambio climático, está generando nuevas oportunidades para que los patógenos crucen fronteras y se establezcan en nuevas regiones.

La comunidad científica y las autoridades sanitarias se enfrentan ahora al desafío de contener la propagación de Oropouche en Europa. La falta de una vacuna y el creciente número de casos importados subrayan la importancia de la vigilancia epidemiológica y la cooperación internacional para prevenir un brote significativo en el continente. Además, el caso de Oropouche destaca la necesidad de que los sistemas de salud estén preparados para responder a la introducción de enfermedades emergentes, que pueden tener consecuencias graves para la salud pública global.

La detección del virus Oropouche en Europa subraya la necesidad de una vigilancia continua y medidas de prevención eficaces para proteger la salud de los ciudadanos en unmundo cada vez más interconectado y vulnerable a las enfermedades infecciosas emergentes.

