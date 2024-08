Jennifer Lopez y Ben Affleck se habrían reencontrado tras rumores de separación

En medio de los rumores de separación, Jennifer Lopez y Ben Affleck se reencontraron. En los últimos, meses la cantante y el actor han estado en medio de una ola de especulaciones que aseguran que están al borde del divorcio.

De acuerdo con People, una fuente cercana a JLo contó que la cantante de “On The Floor” por la casa de Affleck en Los Ángeles este domingo. La reunió ocurre pocos días antes del cumpleaños del actor este jueves 15 de agosto.

Antes de ir a la casa de Affleck, JLo acompañó a Samuel, hijo del actor con Jennifer Garner, al centro comercial. Según la fuente, la cantante está ansiosa por pasar tiempo con los hijos de Affleck antes de que comiencen las clases.

“El hecho de que no esté con Ben no significa que no le importen sus hijos”, afirmó la fuente. “Ella siempre se preocupó por ellos. El año pasado pasó meses buscando la casa perfecta para su familia. Ahora, cuando está de regreso en Los Ángeles, quiere pasar tiempo de calidad con ellos antes de que se reanuden las clases y Violet se vaya a la universidad”, agregó.

El reencuentro entre JLo y Ben Affleck ocurre días después de que una fuente cercana a la pareja contara a TMZ que habían cortado todo tipo de comunicación.

“Ben y Jen no están hablando entre ellos, ni en persona ni por teléfono, y esto está ralentizando mucho su divorcio”, dijo la fuente.

“La relación fría entre Ben y Jen es realmente el único impedimento para que esto sea un divorcio rápido”, agrega.

Tras semanas de rumores, otra fuente aseguró a Page Six que la cantante y el actor ya decidieron el momento en el que anunciaran de forma oficial su divorcio.

“Se espera que la pareja anuncie que su matrimonio terminó oficialmente a fines del verano”, indicó la fuente al medio estadounidense esta semana.

Recientemente, una fuente cercana a la pareja aseguró al Daily Mail que los documentos de divorcio de JLo y Affleck estaban listos pero que todavía no los habían enviado. “Finalizaron los papeles del divorcio con ella hace un mes, pero están esperando el momento adecuado para entregarlos”, aseguró.

¿Cuál fue el motivo de la separación entre JLo y Ben Affleck?

Recientemente, una fuente cercana a la expareja aseguró al Daily Mail que la reciente incursión de JLo en el mercado de bebidas alcohólicas, con su línea de cócteles Delola, causó un gran conflicto entre la cantante y el actor, quien tiene un largo historial de problemas con la bebida.

“La marca de bebidas alcohólicas de Lopez fue una de las cosas que colmó el vaso”, afirmó la fuente.

Otro aspecto que impactó en su relación fue sus distintos estilos de vida. JLo está acostumbrada a una vida de constante exposición mediática, mientras el actor prefiere llevar un estilo de vida mucho más discreto y alejado de los reflectores.

