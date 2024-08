Mitsubishi Mirage: se despide el más económico de Norteamérica

El Mitsubishi Mirage, conocido por ser el auto nuevo más asequible de Norteamérica durante más de una década, ha llegado al final de su camino.

Con un diseño simple y sin pretensiones, este subcompacto ofrecía una solución básica de transporte, destinada a aquellos que buscaban un vehículo económico y eficiente para sus necesidades diarias.

Sin embargo, en un mercado cada vez más orientado hacia vehículos más grandes y sofisticados, el Mirage ha encontrado su límite.

El Mirage se lanzó en 2012 y rápidamente se ganó un lugar en el mercado gracias a su bajo precio y su enfoque en lo esencial.

Disponible en versiones hatchback y sedán, el Mirage ofrecía espacio suficiente para cinco pasajeros, una opción de transmisión manual y un precio inicial inferior a los $18,000 dólares, lo que lo convirtió en una opción popular para compradores con un presupuesto limitado.

Aunque no era un auto lleno de lujos, cumplía su propósito de llevar a las personas de un punto A a un punto B de manera eficiente y económica.

A pesar de su éxito en Norteamérica, la tendencia global hacia vehículos más grandes y tecnológicamente avanzados ha dejado poco espacio para autos como el Mirage.

Mitsubishi ha decidido cesar la producción del Mirage en Japón y Norteamérica, marcando el fin de una era para el segmento de los subcompactos económicos en la región.

Un portavoz de Mitsubishi confirmó a la revista Car&Driver que no habrá un modelo 2025 del Mirage, y que los últimos vehículos se fabricarán a finales de este año, con el inventario disponible hasta que se agote.

El adiós del Mirage no es un caso aislado. Su gemelo, el Dodge Attitude, también ha sido descontinuado, aunque este último ya tiene un sucesor de origen chino. En cambio, el Mirage se retira sin un reemplazo directo, dejando un vacío en el mercado de autos accesibles.

Y es que a pesar de que en Europa el Mitsubishi Colt, un clon del Renault Clio, podría considerarse un sucesor en espíritu, no es una opción para los consumidores de Norteamérica.

Con la salida del Mirage, el Nissan Versa asume el título del auto más barato en el mercado norteamericano, aunque también existen rumores sobre su posible descontinuación en un futuro cercano.

Así, el mercado de los subcompactos económicos en Norteamérica parece estar llegando a su fin, reflejando un cambio en las preferencias de los consumidores hacia vehículos más grandes y equipados.

El fin del Mitsubishi Mirage marca no solo la despedida de un modelo, sino también el fin de una categoría que alguna vez fue esencial para los compradores conscientes del presupuesto.

A medida que la industria automotriz avanza, la demanda de autos subcompactos básicos como el Mirage parece estar desvaneciéndose, dejando un legado de simplicidad y economía que será recordado por muchos.

Mitsubishi Mirage: simplicidad y eficiencia en un solo auto

El Mitsubishi Mirage es un subcompacto que ha logrado mantenerse relevante en el mercado global gracias a su enfoque en la simplicidad, la eficiencia y el bajo costo.

Mitsubishi Mirage. Crédito: Mitsubishi. Crédito: Cortesía

Desde su introducción en 2012, el Mirage ha sido una opción popular entre los conductores que buscan un vehículo accesible y económico, especialmente en tiempos en los que el costo de los autos nuevos sigue en aumento.

Uno de los puntos más fuertes del Mitsubishi Mirage es su excelente eficiencia de combustible. Equipado con un motor de 1.2 litros y tres cilindros, el Mirage no es un vehículo potente, con apenas 78 caballos de fuerza, pero su verdadero valor radica en su capacidad para maximizar cada gota de gasolina.

Con un rendimiento de hasta 40 millas por galón en carretera, este auto es ideal para conductores urbanos que priorizan el ahorro en combustible y buscan minimizar costos operativos a largo plazo.

El Mirage también es notable por su simplicidad y facilidad de manejo. Su diseño ligero y compacto lo hace extremadamente maniobrable en entornos urbanos, facilitando el estacionamiento y la navegación en calles estrechas.

La suspensión, aunque básica, es lo suficientemente cómoda para trayectos diarios en la ciudad. En cuanto a la transmisión, el Mirage ofrece tanto opciones manuales como automáticas, adaptándose a las preferencias del conductor.

En el interior, el Mirage mantiene su enfoque en lo esencial. Aunque el diseño de la cabina es sencillo y está construido con materiales económicos, el auto ofrece las comodidades básicas necesarias para un viaje cómodo.

El sistema de infoentretenimiento, aunque básico, incluye características modernas como conectividad Bluetooth, una pantalla táctil de 7 pulgadas en los modelos más recientes, y compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto. Los asientos, aunque no son de lujo, son lo suficientemente cómodos para trayectos cortos y medianos.

En términos de espacio, el Mirage es sorprendentemente práctico para su tamaño. Ofrece espacio suficiente para cinco ocupantes, aunque el espacio trasero puede sentirse algo ajustado para pasajeros más altos.

El maletero, con 17.1 pies cúbicos de espacio en el modelo hatchback, es adecuado para las compras semanales o equipaje ligero, lo que lo convierte en un vehículo funcional para el día a día.

Sin embargo, el Mirage no ha estado exento de críticas. Su motor modesto y la calidad general de los materiales en el interior reflejan su enfoque en el bajo costo, lo que podría no ser atractivo para aquellos que buscan más potencia, confort o tecnología avanzada. Además, su diseño exterior, aunque funcional, es bastante simple y no destaca en términos de estilo.

A pesar de esto, se puede concluir que el Mitsubishi Mirage es un vehículo que cumple con lo que promete: un transporte económico, eficiente y sencillo. No está diseñado para impresionar con lujo o rendimiento, sino para ofrecer una solución práctica y accesible para aquellos que buscan un vehículo confiable para el día a día.