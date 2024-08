¿Quién se fue este 11 de agosto de ‘La Casa de los Famosos México 2’?

Luis ‘Potro’ Caballero es el tercer eliminado de ‘La Casa de los Famosos México 2’. La estrella del reality no podía creer que había salido de la competencia. Sin embargo, las encuestas independientes lo daban como el perdedor de la contienda.

En los últimos minutos de la gala de este domingo, 11 de agosto, se quedaron Sabine Moussier, Mario Bazares y Potro. La primera en salir fue Sabine, después en los cámaras se observó como la estrella del reality se dirigía hacia el taxi que lo llevaría a los estudios y la última persona en salir fue ‘Mayito’.

Su salida representa una fuerte derrota para el Cuarto Tierra, quienes se creen los más fuertes de la casa. La salida de Potro le dolió a todo su equipo, pero, en especial, a Adrián Marcelo.

Los dos iniciaron una amistad dentro del programa de telerrealidad y se demostraron lealtad. Potro también formaba parte de ‘El Sindicato’, la alianza liderada por el comediante con la finalidad de unirse para no salir eliminados.

¿Qué dijo Potro al salir de la casa?

En la postgala de ViX, Potro aseguró que no pensaba que sería el tercer eliminado, después de Paola Durante y Shanik Berman, pero que estaba agradecido por el tiempo que vivió dentro de la casa.

Expresó que extrañaría a todos, pero más a Adrián Marcelo porque no lo conocía y le pareció una persona increíble.

Acerca de las personas que no extrañaría de la casa, el influencer contestó que no extrañaría ni a Gala Montes ni a Arath de la Torre porque “se cuelgan” de la ansiedad y la depresión y, para él, no está bien querer quedar como víctimas.

Este domingo no hubo posicionamiento, en cambio, sí hubo sinceramiento. En esta dinámica, los habitantes tenían que mencionar a la persona que querían que se fuera y explicarle sus razones.

Potro se sinceró con Gala Montes y le mencionó el incidente del día lunes pasado, cuando ella discutió con Adrián Marcelo. La estrella de reality le dijo que su comportamiento alteraba la energía de la casa y que sentía que había cambiado su actitud.

Montes respondió que él no la conocía y tampoco la iba a conocer, pero que ella sí sabía muy bien quién era por todos los realities show en los que ha participado.

Es así como Potro se convirtió en el tercer eliminado del show, después de Shanik Berman y Paola Durante del Cuarto ‘Mar’.

