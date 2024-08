¡Gomita se arrepiente de subir a Agustín a la suite!

La influencer Araceli Ordaz, más conocida como ‘Gomita’, invitó a Agustín Fernández a dormir con ella en la suite de ‘La Casa de los Famosos México 2’, pero días después se arrepintió porque el modelo la dejó sola.

‘Gomita’ ganó el reto de la moneda de plata y ‘La Jefa’, la máxima autoridad de la casa, le otorgó el beneficio de dormir en la suite durante jueves, viernes, sábado y domingo. Además de eso, le dijo que podía invitar a quien quisiera.

Los espectadores pensaron que se llevaría a su compañero Ricardo Peralta, como él lo hizo con ella la semana anterior, pero la influencer sorprendió al invitar a Fernández.

Desde que inició el programa de telerrealidad, ‘Gomita’ ha dejado clara su atracción por el modelo, quien se caracteriza por su alto y también por su físico.

Pero, el argentino dejó en evidencia que no siente ningún tipo de atracción por ella, ya que después de la fiesta del viernes, 9 de agosto, la dejó sola y prefirió dormir en el Cuarto Tierra con el resto de sus compañeros.

¿Qué dijo Gomita?

Al ver que su compañero nunca regresó, Gomita decidió jugar billar sola y después bañarse en jacuzzi.

“Yo me gané la suite ¿Cómo que nos vamos a amargar porque el otro no se quiere meter? Claro que no, no nos vamos a sentir porque el hombre no se quiere meter… Tú te metes y levantas el evento. Ay, no, jotas… esta gente es bien aburrida, pero no me voy a amargar y lo sabes muñequita”, le mencionó a la cámara.

Gomita, quien ha cambiado su actitud en la última semana, añadió que sintió “feo” al ver que Fernández no regresó con ella, pero que eso no le dañaría su noche.

“Nunca hay que perder el tiempo, nunca niñas… Las bichotas nunca perdemos tiempo”, inició.

“¡Qué rico! ¡Esta es vida! ¡Es lo que me merezco p*rras! ¡Fue lo que me gané! Ya gordas, me voy a acostar, ya me cansé, ando bien agüitada… Si tengo la suite para mí sola, apágueme la luz. Qué aburrido, invité al menos indicado”, expresó.

Más adelante, dejó claro que sí se sentía un poco triste al respecto “Ando bien agüitada, no voy a llorar, pero sí me agüité hoy”.

