Asesor de PBC dice que Canelo consideró a Benavídez, pero dejó claro lo que siente

Stephen Espinoza, asesor de Premier Boxing Champions (PBC), confirmó que David Benavídez era uno de los candidatos para pelear con Saúl ‘Canelo’ Álvarez en septiembre, pero el mexicano lo descartó “dejando claro lo que siente al respecto”.

En una entrevista con BoxingScene, Espinoza reveló que fue una conversación breve la que sostuvieron y -aunque Canelo Álvarez ha demostrado que no le interesa la pelea-, no cree que esté evitando a Benavídez, por lo que no pierde la esperanza de que este duelo suceda en el futuro.

“Sí se discutió, pero creo que Canelo dejó bastante claro lo que siente al respecto, así que fue una discusión corta. Sí (cree que se pueda dar la pelea en el futuro). Llámenme ingenuo o demasiado optimista, pero no voy a cerrar la puerta a nada. Creo que no está en la naturaleza de Canelo, no está en su trayectoria evitar peleas de alto nivel, evitar peleas difíciles”, dijo.

“Puedes elegir cualquier número, probablemente media docena de peleas, en las que la gente le dijo que no las aceptara, que era demasiado pronto, que era una pelea demasiado difícil o que simplemente no era factible, pero Canelo nunca rehuyó de los retos, y es por eso que no cerraría el libro, a menos que se retire, sin haber peleado contra Benavídez. El Canelo que hemos visto durante más de la última década no es un tipo que evite peleas difíciles“, agregó.

David Benavídez se convirtió en campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y retador obligatorio en las 175 libras, por lo que tuvo que enviar una carta de apelación al organismo para hacer oficial que quería seguir siendo el mandatorio en la nueva categoría y no de Canelo Álvarez, ya que eligió a Edgar Berlanga cono su rival el 14 de septiembre.

Por tres años Benavídez fue el retador mandatorio y buscó todas las formas posibles llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca tuvo respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte querían ver esta gran pelea, el tapatío no mostró un real interés y el CMB tampoco hizo cumplir el reglamento para ordenar el combate.

Además, Canelo Álvarez puso como condición que la única forma en la que aceptará la pelea es que le ofrecieran una bolsa de $200 millones de dólares. David Benavídez le pidió ayuda a Turki Alalshikh para hacer este duelo realidad, pero el jeque tampoco le agradaba la idea y quiere que enfrente al ganador de Dmitry Bivol vs. Artur Beterbiev.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón unificado de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, David Benavídez, monarca interino de peso semicompleto del CMB venció a Oleksandr Gvozdyk en su debut en las 175 libras por decisión unánime. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 29 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

