Eddie Hearn explica por qué no se dio la pelea entre Canelo y David Benavídez

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, explicó que la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y David Benavídez no sucedió porque el campeón unificado se sintió irrespetado y también porque es un enfrentamiento peligroso para él.

En una entrevista con BoxingScene, Hearn cree que Canelo Álvarez pidió mucho dinero para aceptar esa pelea porque sabe que es un gran riesgo subir al ring con alguien como Benavídez que es mucho más grande.

“Creo que a veces en el boxeo, no por ego, sino por cosas que se dicen entre equipos y la gente se siente irrespetada. Cuando te sientes irrespetado, a veces no quieres darles la oportunidad, o quieres asegurarte de que te paguen por esa oportunidad. Creo que Canelo ve las posibles oportunidades financieras en torno a esa pelea, y probablemente quiera construirla y decir: ‘Aceptaré esa pelea, pero pagaré por ella’. Es una pelea peligrosa”, dijo.

David Benavídez era el favorito de los expertos y fanáticos para enfrentar a Canelo Álvarez. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Benavídez ahora está haciendo campaña en la categoría de 175 libras. Es un tipo enorme, y en el ring sin una cláusula de rehidratación, será el tipo más grande. Creo que Canelo sabe que es una pelea difícil. Ya sea que sea real que quiere $150 millones (de dólares), o que haya puesto eso para acercarse a los $100 millones, no dudaría en aceptar esa pelea. No hay ninguna parte de él que sienta que no ganaría esa pelea. Entiende que la rivalidad significa mucho dinero”, agregó.

Como el ahora campeón unificado de 168 libras mexicano no lo tomó en cuenta para su pelea el 14 de septiembre y eligió a Edgar Berlanga, el Monstruo Mexicano decidió abandonar la idea de enfrentarlo.

David Benavídez se convirtió en campeón interino del CMB y retador obligatorio en las 175 libras tras derrotar a Oleksandr Gvozdyk, por lo que tuvo que enviar una carta de apelación al organismo para hacer oficial que quería seguir siendo el mandatorio en la nueva categoría y no de Canelo Álvarez.

Por tres años Benavídez fue el retador mandatorio y buscó todas las formas posibles llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca tuvo respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte querían ver esta gran pelea, el tapatío no mostró un real interés y el CMB tampoco hizo cumplir el reglamento para ordenar el combate.

Además, Canelo Álvarez puso como condición que la única forma en la que aceptará la pelea es que le ofrecieran una bolsa de $200 millones de dólares. David Benavídez le pidió ayuda a Turki Alalshikh para hacer este duelo realidad, pero el jeque tampoco le agradaba la idea.

Canelo Álvarez eligió a Edgar Berlanga como su oponente en septiembre. Crédito: John Locher | AP

De hecho, Alalshikh quiere que el mexicano se enfrente a Terence Crawford y el Monstruo Mexicano mida fuerzas con el ganador de la pelea entre Dmitry Bivol y Artur Beterbiev que se realizará el 12 de octubre en Arabia Saudita.

David Benavídez, monarca interino de peso semicompleto del CMB venció a Oleksandr Gvozdyk en su debut en las 175 libras por decisión unánime. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 29 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón unificado de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

