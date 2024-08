El uruguayo Brian Rodríguez del América rechaza acusaciones de abuso sexual en México

El delantero uruguayo del América Brian Rodríguez, decidió ampliar su defensa pública de las acusaciones de abuso sexual que se presentaron por medio de una denunciante que supuestamente lo implica en este delito a través de una denuncia ingresada en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y en su exposición a una estación de radio de su natal Uruguay refutó todas las versiones que se han generado en su contra desde el pasado mes de mayo.

“Con ese tema la pasé muy mal. Fui a la Copa América con el tema ya explotado en México. Me molestó mucho porque usaron mi imagen y cosas que no eran reales, no sé en qué se basa la justicia de México, hasta el día de hoy tengo a mis abogados ya completando el tema para finalizarlo”, expuso el artillero del cuadro de Coapa a la estación de radio en Uruguay “100% Deporte”.

El extremo uruguayo del @ClubAmerica, Brian Rodríguez, negó la acusación de violación agravada que tiene en la CDMX y que su abogado ya trabaja en el tema. pic.twitter.com/2ZsNJLSPzv — CANCHA (@reformacancha) May 28, 2024

Rodríguez en la entrevista radiofónica expuso que la denuncia en su contra lo tomó por sorpresa, sobre todo por el momento que atravesaba entre el festejo del título con América y la preparación para viajar a Estados Unidos para reportarse con su selección para la Copa América 2024.

“El 27 de mayo me sumo a la Selección y al otro día sale una noticia de esas. Es muy feo convivir con eso; más hoy viendo cómo se está en las redes sociales, donde creo que ante los ojos de todos uno es culpable hasta demostrar lo contrario. Eso es muy feo, pero siempre me apoyé en mi familia, representante y gente cercana”, dijo Rodríguez, que empeño su palabra por el honor de sus seres más cercanos.

Dicha entrevista busca reafirmar el comunicado que publicó el propio jugador en sus redes sociales el pasado 28 de mayo, en donde asesorado por sus abogados, hizo una extensa explicación de los hechos negando cualquier implicación al respecto.

Rodríguez, a través de los micrófonos de la estación de radio uruguaya aseguró que sigue impactado por la forma como lo han involucrado en este delito: “Quienes me conocen saben que no haría una barbaridad de esas. Mi familia la pasó muy mal. Detrás de cada persona, hay una familia. Fue un tema muy jodido, lo pude arreglar y estoy más tranquilo hoy en día”, concluyó el futbolista.

Negaron amparo al uruguayo

Por otra parte, el pasado miércoles se hizo pública la revocación del amparo que había otorgado el secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México concedió a Rodríguez Bravo la suspensión provisional para el efecto de que la orden no se ejecutara a finales de julio.

Sin embargo, la semana pasada el secretario en funciones de juez determinó negar la suspensión definitiva al futbolista que reclamó “la presunta detención en mi agravio derivado de un mandato fuera de procedimiento prohibido por el artículo 22 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,” que atribuyó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

“Con fundamento en los artículos 140, 144 y 146, de la Ley de Amparo; se RESUELVE ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ******, contra los actos reclamados de las autoridades señaladas en el resultado primero, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta interlocutoria. Notifíquese y cúmplase…”, se determinó.

Bajo este panorama legal, la situación parece muy complicada para Brian Rodríguez.

El uruguayo Brian Rodríguez negó todas las acusaciones en su contra sobre un supuesto abuso sexual en una entrevista a una estación de radio en Uruguay, empero el asunto parece muy espinoso en su contra, sobre todo porque las autoridades de la CDMX le negaron un amparo promovido por sus abogados. Crédito: Eloísa Sánchez | Imago7

La supuesta acusación

De acuerdo a los datos extraoficiales y que fueron publicados a través de documentación que le hicieron llegar al periódico Récord, se establece que Brian Rodríguez fue imputado el pasado 23 de mayo por presunta “violación agravada” y “aprovechamiento de confianza”, la cual ya está documentada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en donde se detallan los sucesos que involucran a Brian “N”, Gera “N” y Sebastián “N”, quien tendrán que hacer frente a la grave acusación.

En los hechos detallados por la presunta víctima se estableció que: La presunta víctima, una mujer de 26 años, acusó al deportista profesional y a dos de sus compatriotas, de haberla violado en un departamento de la colonia Pedregal del Lago, en la alcaldía Tlalpan.

No obstante, el futbolista negó los hechos y aseguró que jamás se involucraría en una acción como la que se menciona, la cual no está alineada con sus valores.

Será en los próximos días cuando se conozca el desarrollo de las indagatorias que se realizan para esclarecer la acusación y deslindar la responsabilidad de los implicados.

