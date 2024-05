Brian Rodríguez niega todo tras ser acusado de violación: “Los hechos en que se me involucran son falsos”

Brian Rodríguez, delantero uruguayo de América, el equipo bicampeón y Campeón de Campeones del fútbol mexicano, rechazó la acusación por la presunta violación que se le imputa, la cual publicó un diario mexicano el lunes pasado.

A través de su cuenta de Instagram, el jugador azulcrema, quien disputó la final en la que su equipo se coronó, negó todo con una carta en una historia de la red social.

“Por medio del presente comunicado, quiero informar que los hechos en los que se me involucran en México son totalmente falsos”, se lee en la misiva firmada por Brian Rodríguez.

“Quiero dejar en claro que jamás me involucraría en una acción como la que se me menciona, la cual no está alineada con mis valores”, continúa el mensaje.

Finalmente, el extremo aseguró que ya está tomando medidas al respecto.

“Mi abogado ya está trabajando en el tema para esclarecer la situación y proteger mis derechos”, concluyó.

El extremo uruguayo del @ClubAmerica, Brian Rodríguez, negó la acusación de violación agravada que tiene en la CDMX y que su abogado ya trabaja en el tema. pic.twitter.com/2ZsNJLSPzv — CANCHA (@reformacancha) May 28, 2024

¿Por qué están señalando a Brian Rodríguez?

Un día después de la final en la que el jugador ganó el título de la Liga MX con América, el diario deportivo Récord publicó que existe una denuncia en la Fiscalía de la Ciudad de México en contra de Rodríguez por “violación agravada” y “aprovechamiento de confianza”. La acusación incluye a otros dos sujetos.

Desde ese momento, el charrúa fue señalado por los medios y se volvió tendencia en redes sociales; sin embargo, este martes rompió el silencio para expresar su opinión.

Por otra parte, ni América ni la Liga MX se han pronunciado al respecto.

Brian Rodríguez ya salió de México y se encuentra concentrado con la selección de Uruguay, de cara a los partidos que disputará su equipo en la Copa América, que se realizará en Estados unidos del 20 de junio al 14 de julio.

🕶️ 𝑆𝑖𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑜



Paul Brian Rodríguez, otro bicampeón de México que se suma a los entrenamientos de la Mayor.#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/y95MgR1NKX — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 28, 2024

