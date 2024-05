El VAR no vio penal: Dan a conocer la conversación con el árbitro en la jugada polémica del América vs. Cruz Azul

Revivió la polémica. La comisión de arbitraje de la Liga MX dio a conocer los audios de la conversación entre el árbitro central de la final del fútbol mexicano, Marco Antonio Ortiz, y los comisarios del VAR en la jugada más álgida del partido, un dudoso penal que los encargados del videoarbitraje no vieron como tal, pero el silbante sí, por lo que decidió decretar la pena máxima.

América ganó en el Estadio Azteca el título del Clausura 2024 con un gol a Cruz Azul desde los once pasos, tras una jugada polémica donde Rodolfo Rotondi se barrió dentro del área e Israel Reyes, quien también buscaba el balón cayó al suelo al sentir la cercanía del rival. La duda fue si realmente lo tocó y si el contacto con el jugador fue antes que con la pelota.

La marcación del penal dividió opiniones de exárbitros, de medios de comunicación y, por supuesto, de aficionados, pero ahora que se reveló la conversación se reavivó la polémica, puesto que el VAR no estaba de acuerdo con la decisión del árbitro, es decir, ni entre ellos había un acuerdo.

En el audio difundido se escucha la conversación de Erick Yair Miranda, encargado del VAR, y de Christian Kiabek, responsable del AVAR (asistencia al VAR) con el árbitro central.

“Sancionó penal, es de Rotondi”, dice el encargado del AVAR, describiendo lo que acaba de hacer el árbitro central.

“Ok, vamos a checar el penal”, dice el comisario del VAR. Una vez que está revisando la jugada, brava de por sí, dice “déjame ver otra (toma)”.

Instantes después menciona el encargado del VAR que para él no parece penal: “Ahí no me parece falta, pero vamos a ver la zancadilla. Tenemos otra toma”, y continúan revisando.

Después de unos minutos de análisis el responsable del AVAR le expresa al árbitro central: “Yo creo que el del América arrastra el pie, él provoca el contacto. Mira, arrastra el pie para provocar el contacto. A mí no me parece penal”.

“Vamos a ver”, se escucha decir al árbitro Ortiz.

“Para mí ya está arrastrando el pie desde antes (Israel) Reyes. No juega el balón, pero ya está arrastrando el pie desde antes”, dice el del AVAR.

“No hay falta ahí, eh, no hay falta ahí”, avala el del VAR.

“No sé qué me están pidiendo, yo veo que llega tarde Rotondi”, comenta el “Gato” Ortiz.

“Es interpretación completamente”, le dice el del VAR a silbante. “Quiero que la interpretemos, porque en realidad el jugador (de Cruz Azul) no juega el balón, pero el de América también va dejando el pie, entonces consideramos que es una cuestión de interpretación”, complementa.

“Ven a verla”, le pide Miranda, el del VAR al árbitro y se escucha que analizan juntos la jugada en cámara lenta.

“La puntea el de América”, dicen ambos y Ortiz continúa: “Y cuando va a dar el paso el pie de apoyo se lo lleva con el pecho, güey, mira”.

“Pérame, quiero que la vea a velocidad normal también”, se escucha a Miranda. Y la sueltan. “Ahí, vela analizando”.

“…Y llega tarde”, insiste el árbitro al ver en la pantalla el momento de la barrida. “Ahí está mira, a esa dale para atrás”, comenta, pidiendo que repitan la toma. “Ahí está la zancadilla. No toca la pelota el de Cruz Azul y con el cuerpo se la lleva en la de apoyo”, dice el árbitro, tras verla nuevamente.

Y decreta: “Me voy a quedar con mi decisión: falta imprudente”. A lo que el encargado del VAR solo responde “Está bien”, sabiendo que el silbante es quien tiene la última decisión.

Finalmente, el árbitro central anuncia su decisión en los micrófonos para que todos en el estadio se enteren que decidió mantener su decisión del penal.

“Después de la revisión, la decisión es tiro penal a favor del equipo América. Falta imprudente del jugador número 29”, menciona Ortiz.

Continuando con nuestro ejercicio de TRANSPARENCIA desde la Comisión de Árbitros, les compartimos con ustedes cómo se tomó la decisión de marcar penal en el área de Cruz Azul al minuto 71, tras la disputa del balón entre Reyes y Rotondi.



Luego de la recomendación del VAR de una… pic.twitter.com/n0TCZN4X2x — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) May 27, 2024

A continuación, Henry Martín cobró bien y mandó el balón al fondo de la red por su lado izquierdo, engañando al portero que se lanzó a la derecha. Cruz Azul no pudo empatar y cayó en la gran final.

Con este tanto, América ganó 1-0 y 2-1 en el global, por lo que se convirtió en bicampeón de la Liga MX y Campeón de Campeones.

