Horóscopo de hoy de Nana Calistar 13 de agosto de 2024

Aries

Ten cuidado con compras apresuradas, podrías hacer gastos innecesarios y vértelas apresuradas. No descuides tanto a tu pareja, tiene dudas sobre tus sentimientos. Es probable que se den pleitos o discusiones en la familia, que eso no te altere, no des opiniones si desconoces lo que pasa. Cuídate de robos y perdidas de objetos pues podrían presentarse en esta semana. Es probable que encuentres un gran propósito en tu vida el cual te ayudará amar más lo que te rodea y tu vida misma. Es momento de aceptar lo que está en camino, cambia de actitud ante la vida y no te quejes tanto de lo que no consigues, sino luchas por lo que quieres jamás lo vas obtener. Si estas soltero o soltera no te agobies y disfruta estos días pues en cuanto inicie septiembre llegará a ti una persona o te darás cuenta de la existencia de alguien cercano a ti con quien entablarás una relación muy estable. Si tienes una relación se visualizan cambios pues podrían traer cosas y distanciamiento a causa de trabajo o familia. Deja todos esos momentos de amargura a un lado y comienza a buscar tu propia felicidad, vienen momentos muy buenos para ti, quienes se fueron sin motivo regresarán y te pedirán disculpas.

Tauro

Ten cuidado con lo que deseas pues se te podría cumplir más pronto de lo que te imaginas, así que trata que tus pensamientos giren en torno a cosas positivas. Necesitas un cambio de rutina pues hacer siempre lo mismo es uno de los problemas a tu bipolaridad y tus cambios bruscos de ánimo. Traerás la lengua bien suelta y pondrás en su lugar a dos que tres personas que ya te tenían hasta la coronilla. Aguas con un chisme en la familia que podría perjudicarte. Si ya una vez confiaste en esa persona y te fregó la existencia no vale la pena volver a sufrir por lo mismo. No aflojes sin protección y menos con personas que no conoces del todo bien pues podrías exponerte a sufrir alguna infección, recuerda de siempre cuidarte y protegerte a la hora de embarrar la brocha. Cuídate de mentiras y engaños por parte de compañeros de trabajo o de una amistad cercana pues te va ocasionar un problema muy grande en el cual tú nombre quedará algo manchado. Si tienes una relación viene una discusión por malos entendidos y problemas del pasado, cuídate de una caída o choque, busca la manera de hablar las cosas de frente y no guardarte nada, recuerda que tienes el don de tener la lengua bien floja.

Géminis

Podrías caer en errores al permitir que cierta persona se inmiscuya en tu vida, a nadie le corresponde tomar decisiones más que a ti mismo. Tu pareja te hará una de las acostumbradas escenitas, ya no te preocupes tanto, ya sabes como es. Extrañarás a alguien del pasado, sin duda ya no hay amor ni sentimientos pero la soledad es canija y podría hacerte dudar de lo que sientes en realidad. En la medida que mandes al chorizo a gente pesimista que solo te deprime y ensucia tu entorno será en la medida que ya no caigas en depresiones tontas sin sentido. Ten cuidado con cambios de humor repentinos podrías soltar el chisme que tanto has guardado. Ya no te aflijas tanto ni des importancia a lo que ya fue y no está presente. Podrías ser víctima de tus propias palabras así que no hagas promesas que no cumplirás. Un familiar requiere de tu apoyo. Una noticia que tiene que ver con amores del pasado se aproxima. Es momento que te pongas las pilas y visualices hacia dónde te diriges antes de que cometas más errores. Momentos importantes vienen a ti, ya no seas tan desconfiado en las personas que han estado contigo siempre y te han brindado apoyo moral y económico.

Cancer

Si la gente habla es porque vas avanzando así que deja de despreocuparte y mejor alegrate por estar vigente. Viene un evento social muy perro en el cual lucirás genial y la posibilidad de un ascenso laboral o viaje de trabajo. Ya no te compliques tanto la existencia por problemas del pasado, que te valgan esas cuestiones tienes un camino nuevo que recorrer que te dejará grandes ganancias y nuevas oportunidades. Viene un problema o discusión en puerta en la familia que te va sacar de tus casillas, no te estreses y si no tienes nada bueno que decir mejor quédate callado. Ya no vivas de errores ni te culpes de cuestiones que no cometiste. Una amistad anda desde hace tiempo que quiere decirte unos comentarios negativos que escucho sobre ti pero no ha encontrado la forma de hacerlo, en estos días podría tomar esa decisión. No te esfuerces tanto en personas que no merecen tu atención. Ya no te pongas mal si la persona que te interesa no te busca o no hace nada por estar contigo, aprende a no depender de nadie y sacar adelante tu vida pues solo a ti te corresponde a nadie más.

Leo

En el amor se vienen grandes eventos que lograran fortificar la relación, no reclames por cosas que no fueron a tu tiempo y en la medida que dudes de tu pareja será en la medida que duden de ti. La vida te llenará de nuevas oportunidades en muchos ámbitos de tu vida pero tendrás que ser muy inteligente para saber aprovechar lo que está en tu camino. Cuidado con esperar más de quien no puede darte más que migajas. Si tu pareja ha cambiado o se ha mostrado un tanto fría es momento de poner los pies en la tierra y darte cuenta hacia donde se dirige la relación pues podrían estar perdiéndose en su camino, han cambiado demasiado y la monotonía podía estar afectándolos demasiado, hace falta reavivar la lama del amors. Cambios laborales pero también te enteras de ciertos fraudes o movimientos mal hechos que hacen donde trabajas o vives y no sabrás que medidas tomar. Cuidado con la monotonía en caso de tener pareja pues podrías caer en una situación complicada de salir. Persona piel clara andará metiendo cizaña en tu familia, no lo permitas. Una amistad sufrirá ruptura amorosa, se aproxima un mejor trabajo, no sueltes lo que tienes hasta asegurar lo que va llegar. El amor no se busca, llega solo, sin embargo a veces es mejor ponerte en el camino para que te encuentre, encerrado en casa y mal humorado jamás se te acercarán ni las moscas.

Virgo

Si tienes posibilidades de iniciar un negocio no temas en hacerlo pues te dejará muy buenos ingresos y todo se perfila para que sea un éxito. No permitas que habladurías y chismes te arruinen el día, recuerda que si hablan de ti es porque les molesta tu brillo. Cuídate de una traición que vendrá por el lado de la familia. Te viene un viaje o una salida con familia o pareja te la pasaras de lo mejor, aguas con lo que comes pues estarás vulnerable a subir mucho de peso. Aprende a quererte y vivir en soledad y así el amor no será una necesidad sino una opción de arriesgarte y jugártela por la persona que tú decidas. No des todo en tus relaciones o de lo contrario solo te expondrás a quedarte sin nada. No permitas que las personas jueguen contigo, necesitas ser más duro en tus decisiones y forma de ser o de lo contrario seguirán fregándote la existencia. Tu buen corazón le dará una lección a una persona que te creía arrogante y materialista. Embarazo en amistad se visualiza y la llega de dos nuevos enamorados o enamoradas que te confundirán mucho en tus sentimientos. Amores a distancia podrían darte la fuerza que necesitas para enfrentar grandes retos.

Libra

Mediante un sueño o noticia que llegará a ti conocerás y entenderás muchas cuestiones que se te dificultaba creer sobre cierta persona, te va decepcionar, sin embargo comprenderás que fue lo mejor pues así no te ilusionarás más de la cuenta. Posibilidades de encamarte con amistad o compañer@ de trabajo. Una caída o buen golpe en estos días será la gota que derramo el vaso. En el trabajo vienen cosas positivas sin embargo si estas en espera de mejores ingresos recuerda que quien no habla Dios no lo oye, es momento de buscar mejores oportunidades. Posibilidades de conocer a una persona mediante una red social o una fiesta que se aproxima. Si sigues dejándote manipular por personas que no aportan nada a tu vida te expondrás a caer en un juego del cual no podrás salir fácilmente, no caigas en errores del pasado, aprende a decir que no y a seguir tu camino. Negocio que tenga que ver con venta de alimentos se ve excelente para ti. Si la persona con la que estas ya no te hacen sentir esa felicidad o ánimos no sigas ahí y no desperdicies tu vida y tiempo pudiendo ser feliz con alguien más. Fracasos y caídas siempre habrá en tu vida, pero aprenderás de esas caídas y te fortalecerán mucho.

Escorpión

Empezarás a desprenderte de toda la maleza que te ha arruinado la vida, entras en un ciclo donde comenzarás a tener paz y tranquilidad en tu vida, siempre que busques encontrarás siempre y cuando busques en el lugar correcto. No renuncies a tus sueños y metas para complacer a quien solo te lastima la existencia y te llena de dolores de cabeza, ponte las pilas y ve tras lo que buscas, recuerda que el amor no te hace renunciar a tus sueños y menos te pone trabas para cumplir lo que deseas, quien te quiera te ayudará a conseguir lo que quieras. No te ensanches con el pasado, recuerda que lo hecho, está hecho, aprende a ver la vida de otra manera pues tu negatividad lejos de ayudarte podría hacerte caer en una situación muy complicada. Si han existido celos, desconfianza y mentiras en tu relación es momento de tomar un mejor camino y buscar mejorar en los aspectos negativos antes que sea demasiado tarde. A medida que aprendas a no confiar en quien te traiciona será en la medida en que logres mejorar y salir a flote. Las segundas oportunidades no se dan, se ganan con hechos y esfuerzo.

Sagitario

No te dejes manipular por personas que solo buscan su beneficio y no les importa lo que tengan qué hacer para conseguir lo que quieren. En el trabajo estará todo en calma, posiblemente te estés animando a iniciar un negocio, espera el momento oportuno para hacerlo y pide consejos pues solo o sola no podrás lograr nada. Recibirás una propuesta muy buena para mejorar ingresos. Recibirás una bendición por parte de un ser que ya no está físicamente contigo en estos momentos. Persona del pasado aparecerá de nuevo en tu camino, no tiene nada que ofrecerte así que no te subas en una nube. Cuídate de una traición por parte de un familiar. En el trabajo se visualiza estrés, vienen cambios y posibilidades de mejores ingresos sin embargo, no bajes la guardia y muestra tu interés en hacer las cosas bien. Una rutina de ejercicios y buena alimentación podrían ser la clave perfecta para mejorar tu estado de ánimo y verte mejor. Ve la vida de manera distinta y deja cosas negativas y perjudiciales en el pasado. Vienen días muy buenos para ti pues llega dinero que te debían o algun negocio te va cuajar de la mejor manera. Aguas con chismes que estarán al por mayor muchos de ellos vienen por parte de tu familia.

Capricornio

Grandes momentos con tu pareja vienen en camino, podrían encontrar la paz y la tranquilidad que tanto anhelaron. Deja de pensar en el ayer y centra tu tiempo y atención en el ahora y el mañana. Vienen momentos cada día mejor, si tienes una relación y han pasado por problemas o situaciones que tienen que ver con celos y desconfianza comenezarán a ver la claridad y a solucionar problemas por los que han pasado. Cuidado con dolores de estomago o dolores de cabeza que te podría póner de mal humor. Es momento de creer en tus sueños y tus metas, estas a unos cuantos pasos de lograr tus metas y tus objetivos, no te detengas ya por nadie, es momento de ver por ti y pensar en ti sin ver lo que digan o piensen los demás. Debes aprender a no ser tan aprensivo con las personas que te rodean porque muchas desepciones vienen por eso, por pensar que las personas te darán lo mismo que reciben de ti. Es probable que en próximos días comiences a pensar mucho en tu futuro, comenzarás a planear tu economía, negocios y más. Cuídate mucho de afectar a tu entorno, tendrás un carácter demasiado fuerte e insoportable el cual podría afectar a familia. Si estas soltero o soltera muchas posibilidades de encontrar a una persona que te mueva.

Acuario

Dios y la vida misma te pondrán a prueba y tendrás que sacar toda tu fuerza para enfrentar ciertas situaciones que podrían terminar mal. No dejes que otras personas te hagan daño o afecten tu entorno, debes comenzar a quitar de tu vida todo eso que te daña o causa conflicto. Es momento que pongas los pies en la tierra y pienses bien hacia donde llevas tú vida, algunas veces caes en cuestiones muy tontas porque eres muy de hacer caso a lo que las demás personas dicen y no a lo que tu corazón de indica. Momento de ver al pasado y ver que no has hecho, que te ha faltado para ser feliz y preguntarte si hoy en día lo eres, si ya tienes una relación checa si realmente estas con la persona que más o si solo estas con esa persona que comparte la vida contigo. Ha pasado por momentos muy difíciles, pero has salido a flote y más fuerte que nunca, la vida se traducirá en esos momentos que te dejaron sin aliento, disfrútalos y guárdalos en tu memoria. Momento en los cuales te toca reflexionar sobre tu vida para saber que estás haciendo mal y que te falta por lograr, recuerda que el tiempo no se detiene y va demasiado rápido cobrando facturas.

Piscis

Viene mucha reflexión y ganas de cambiar y comerte al mundo, vive y disfruta tu vida al máximo, no te arrepientas de nada pues gracias a eso estas donde estas ahora. No te culpes por errores que no has cometido ni culpes a quien no la debe ni la teme. Dios no se ha equivocado en la vida que has llevado pues gracias a eso eres quién eres hoy en día. Amate más y mírate en el espejo y enamórate, no pretendas que llegue el amor si aún no has aprendido a querer. Nunca permitas que te falten al respeto, basta de hipocresías y faltas hacia tu persona, es momento de que actúes como solo tú sabes, quien trate de dañarte lo pagará al doble. Un cambio muy importante en tu vida te hará entender el porqué de muchas cosas, grandes cambios para tu vida y oportunidades de crecer en el área de los negocios. Rompimiento de relación en próximas fechas de un familiar. Vienen días en los cuales ye sentirás decepcionado de las personas que te rodean, debes aprender a soltar y comenzar a ver más por ti antes que los y las demás. Mucha satisfacción y muchas ganas de salir a flote, una prueba se aproxima y familia se reencuentra. Cree en ti y te darás cuenta de lo que puedes lograr si te lo propones. Cuida lo que pasa por tu mente pues algunas veces esas cuestiones te hacen ver cosas que no son ni existen.