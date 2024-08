El Cruz Azul y los Tigres, dos más que se van por la puerta de atrás de la Leagues Cup

El Cruz Azul y los Tigres de la UANL, dos de los equipos que supuestamente darían la cara por la Liga MX en la edición 2024 de la Leagues Cup, terminaron por colocar el último clavo de su ataúd al ser eliminados por el Mazatlán en tanda de penales 3-1 y por el New York City 2-1, en otra de las páginas negras de los equipos de México en esta competencia tan refutada por los equipos aztecas.

Sin duda un golpe muy duro para celestes y felinos, que junto con los Pumas de la UNAM, tuvieron que irse en silencio de este torneo dejando el camino abierto para que los equipos de la MLS tomen el control de esta competencia y solo estén a la espera de los resultados del América contra el St. Louis City SC y el Toluca vs. Colorado Rapids.

Dos resultados muy negativos para los dos equipos mexicanos, pues tanto cruzazulinos como universitarios estaban considerados entre los favoritos y la realidad es que nunca se sintieron cómodos en la competencia al grado en el caso de que Cruz Azul en su tercer juego definiendo su futuro en la tanda de penales falló a la hora buena y tuvo que quedarse fuera de la competencia por las fallas de Uriel Antuna, Willer Ditta y Giorgios Giakomaukis que le abrieron el camino a la victoria 3-1 a los Cañoneros de Mazatlán.

A Cruz Azul no le alcanzó

Cruz Azul tuvo que batallar a lo largo de los 90 minutos cuando Mazatlán logró adelantarse 2-0 en la primera mitad con goles de Bryan Colula y de Edgar Bárcenas que pusieron contra la pared a la Máquina, que para colmo vieron como su líder en la zaga central, el argentino Gonzalo Piovi.

La desventaja fue una gran afrenta para los cementeros que tuvieron que echar mano de elementos como Lorenzo Faravelli, Carlos Rotondi, Jorge Sánchez, para tratar de ayudar a que la Máquina se recuperara hasta lograrlo en la segunda mitad con goles de Uriel Antuna y de Willer Ditta en los minutos finales que mandaron el partido a los penales.

En esta definición anotaron sus disparos Eduardo Torres, Bryan Colula y Édgar Bárcenas por el equipo de Mazatlán, mientras que por el Cruz Azul solo anotó el argentino Carlos Rotondi y fallaron sus intentos Uriel Antuna, Willer Ditta y Giorgios Giakoumakis, para marcar el trágico destino de los cementeros.

Tigres patinó con el New York City

Por su parte, los Tigres de la UANL no pudieron salir airosos de su visita a la Red Bull Arena en New Jersey, pues cuando se esperaba que pasaran por encima del New York City, al final de cuentas la escuadra neoyorkina hizo patinar a la escuadra felina para enviarlos de regreso a casa y acabar así su participación en la edición 2024 de la Leagues Cup.

Sin duda una participación negativa para un equipo con una millonaria nómina comparada con el cuadro de la MLS, que una vez más demuestra que no todo es el dinero en el fútbol y que al final de cuentas apuró la salida felina de un torneo que acorde a los hechos parece metido con calzador en el calendario de los equipos mexicano que acuden a esta competencia más a la fuerza que con convicción.

Es cierto que Tigres a los 17 minutos con gol del argentino Guido Pizarro hizo pensar en cosas positivas para los felinos con un seco remate con la cabeza que anidó el balón en las redes.

Santiago Rodríguez en el momento de anotar el gol de la victoria del New York City que dejó fuera a los Tigres en donde los argentinos Guido Pizarro y Nahuel Guzmán con cara de angustia no pudieron evitar la anotación lapidaria. Crédito: Ángel Colmenares | EFE

Pero el gol solo fue un espejismo, pues tres minutos más tarde, con un error de Jesús Angulo, permitió a Maxi Moralez lograr el empate con un disparo que se incrustó cerca de la base del poste. Así el partido cayó en un ida y vuelta muy disputado que generó el esfuerzo de todos y que provocó la salida por lesión del defensa Diego Reyes.

Para la segunda mitad Tigres tuvo todo para retomar el control del marcador, pero el intento de Ozziel Herrera en el complemento se estrelló en el poste y dos minutos más tarde Santiago Rodríguez, al minuto 67 en una pared con Maxi Moralez, le permitió quedar perfilado para vencer al portero Nahuel Guzmán y así colocar el gol que a la postre sería de la victoria norteamericana.

Tigres en un postrer esfuerzo mandó a la cancha al francés André-Pierre Gignac que increíblemente se quedó en la banca la mayor parte del juego y en el pecado llevó la penitencia el técnico de los felinos, el serbio Veljko Paunovic, que suma así el primer fracaso al frente de la exigente escuadra felina.

