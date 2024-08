Horóscopo de hoy de Nana Calistar 14 de agosto de 2024

PISCIS

Las decisiones que tomes de hoy en adelante serán cruciales en el cumplimiento de tus sueños. Algunas veces sueles ser demasiado distraído o distraído y caes en situaciones muy tontas logrando con esto que las personas te vean la cara. Nuevos amores se aproximan, pero también sufrimiento, nadie dijo que sería fácil lo importante aquí es que hagas lo que más te llena y mueve tu mundo. Tu orgullo siempre será tu cruz, te cuesta trabajo perdonar errores y no das paso hasta que la otra persona de el primero. Si tu pareja en caso de tener se muestra distante, dale su tiempo, algunas veces le fastidias mucho. No caigas en manipulaciones absurdas, las personas con tal de lastimar o conseguir lo que quieren sueles hacer muchas cosas, aprende a ver a las personas sin mascaras ni atributos, así crudamente solo así no caerás en sus juegos. Es momento de confiar en ti y en esa capacidad que has adquirido con el tiempo para poner a cada persona en su sitio. No te confundas en tus sentimientos y deja en claro lo que quieres y con quien quieres. Vienen movimientos importantes en tu economía en los cuales saldrás muy beneficiado. Ya no te permitas caer ni sedas por nadie que no vale la pena. Movimientos laborales que te van a beneficiar mucho.

ACUARIO

Te viene un encuentro amoroso con amistad y la posibilidad de que te llegue dinerito extra. Paga tus deudas y no te atrases tanto o de lo contrario podrías enfrentar problemas con tu buro de crédito o nuevos interese. La vida te dará nuevas oportunidades en los negocios, en el amor viene la culminación de una etapa o relación, aquí lo importante es el aprendizaje que dejará, si continúas en una nueva etapa con tu pareja que sea lejos de celos, faltas de respeto y sobre todo mucho amor y confianza. Aprende a perdonar, pero también a nunca olvidar, ten cuidado con dar de más o podrías salir canjeado. Tu centro de atención deberá de ser tu familia y no otras personas. Es probable que encuentres un gran propósito en tu vida el cual te ayudará amar más lo que te rodea y tu vida misma. Cuídate de personas con malas energías pues podrían enredarte en su negatividad. Habrá días en que te sentirás mal y que no comprenderás muchas cosas de las que pasan a tu alrededor, es probable que pienses que el mundo está en tu contra o que las cosas no son como en realidad pensabas, aléjate de cuestiones negativas que no te permitan avanzar o no te dejen continuar tu camino.

CAPRICORNIO

Ten cuidado con lo que le cuentas a tus amistades más cercanas hay un traidor o traidora cerca que podría meterte en problemas. Un sueño te revelará grandes verdades. Tendrás noticias de ex amor que te pondrán algo de malas. Aguas con tus estados de ánimo algunas veces te deprimes demasiado por cuestiones que no tienen importancia. Te vienen muchas nuevas oportunidades en áreas como el amor y lo laboral, sueños que te anunciarán la llegada de nuevas personas a tu vida entre ellas una que retorna del pasado. Ten paciencia con las personas que te rodean, no busques la manera de agradar a todo mundo que jamás lo conseguirás, recuerda que quien te quiera tendrá qué hacerlo tal como eres y sin necesidad de cambiar tu mundo. Tienes un chorro de oportunidades de crecimiento en lo laboral y posibilidad de que un plan sobre un negocio te resulte. Te viene un chisme o una noticia que te va a poner algo de mal humor, no te compliques la existencia y disfruta tanto los momentos malos como los buenos que esos son los que te harán madurar mucho.

SAGITARIO

Te atontas mucho cuando te enamoras y sueles hacer todo por el ser amado al punto de olvidarte de tus sueños y metas, déjate de esas fregaderas y defiende tus intereses. Amores de una noche se visualizan y con ellos enamoramientos, pero también desilusiones, cambia tu forma de pensar y aprende a gozar solamente sin exponer tu corazón. Ten cuidado con lo que cuentas, podrías echar a perder tus planes o cebarlos, la gente que te rodea es muy envidiosa. Algunas veces esperas demasiado de las personas y ese es uno de los principales errores que cometes pues cuando te quedan mal sientes perder demasiado, recuerda que para que termines con esas decepciones no esperes más de la cuenta y más si ya te fallaron una vez. Recuerda que el amor no se mendiga, se obtiene con esfuerzo y dedicación o de lo contrario solo te arriesgas a que hagan de ti un títere. Es momento de aceptar lo que está en camino, cambia de actitud ante la vida y no te quejes tanto de lo que no consigues, sino luchar por lo que quieres jamás lo vas a obtener. Sino quieres equivocaciones en tus planes empieza hacer las cosas por tu cuenta así no habrá errores. Hay posibilidades de que abras los ojos y te des cuenta sobre la falta de lealtad de una persona hacia ti.

ESCORPION

Pon mucho cuidado en tu salud pues podrías cometer errores por jugar hacerte el fuerte. Una amistad necesitará mucho de ti, no le des la espalda pues el día de mañana necesitarás de su apoyo. Cambios de humor y bipolaridad y noticias del extranjero se aproximan. No temas más a cambios y date la oportunidad de aceptarlos pues solo así podrás obtener mejores resultados en todo lo que hagas en tu vida. Quien te quiera que le trabaje para obtenerte, no bajes tu precio por nadie, date tu lugar y aprende a respetarte y dejar de esperar que las personas actúen como tú deseas. Vienen cambios de humor muy perros que te van a ayudar a madurar, cambia la rutina de tu día a día y enfócate en lograr proyectos que dejaste pendiente, no dejes nada para mañana o se te juntará la chamba y el trabajo. No te confundas en tus sentimientos, algunas veces te dejas llevar por cualquier muestra de cariño hacia tu persona y terminas enredándote con cualquier persona. Pon los pies en la tierra y no te alces tanto con las personas que te quieren o procuran, recuerda que lo que atrae a las personas a ti es tu bondad y buen corazón. Si tienes una relación es posible que empieces a sentir pasos en la azotea, es decir, hay una persona que ha andado de más con tu pareja. Cuídate de una caída o perdida de objeto.

LIBRA

Hay cambios en los planetas que te beneficiarán mucho, pero a la vez andarás en un tono muy intenso, pues tus deseos íntimos estarán muy despiertos. Perdidas de objetos se visualizan y la llegada de una nueva amistad con quien pasarás momentos muy buenos. Suerte en juegos de azar y cambios en pagos o deudas. Si quieres algo estable en una relación ve dejando de ser tan exigente en las cuestiones del amor. Si tienes pareja vienen celos y separación momentánea. Una amistad te buscará por problema sentimental. Si tienes pareja y esta te pone obstáculos en tus metas, sueños y decisiones no vale la pena seguir ahí. Cuida mucho tu estado de ánimo pues podrías caer en depresiones que son sin motivo alguno. Ya pon atención en lo que haces muchas de las cosas que no te resultan se deben a tu ingenuidad, te dejas influenciar por otros comentarios y al final terminas haciendo lo que los demás quieren y piensan de ti. Momentos importantes se aproximan, es probable que sientas necesidad de mandar todo al carajo y de iniciar de cero, ciertos acontecimientos importantes en tu vida retornarán la felicidad que creías perdida, es importante que veas con otra visión las oportunidades que se te presentan.

VIRGO

No gastes energía en quien no te merece y solo te llena de obstáculos tu vida y tu estado de ánimo. Vida solo tienes una aprende aprovecharla y dejar de perder el tiempo. Es posible que una amistad ande muy pegada a ti y esto lo hace debido a que quiere obtener cierta información de ti, no sueltes nada pues podrías estar cometiendo grandes errores que te meterán en problemas. No te culpes de cuestiones del pasado, ni pex, la vida sigues es momento de enfrentar lo que sucede en tu presente y siempre buscar la manera de consolidar tus sueños. Recuerda quién eres y hacia donde te diriges, hay sueños que se materializarán muy pronto y la llegada de una persona que cumplirá muchos de tus sueños o metas. Vienen cambios en el amor en los cuales aprenderás muchas cosas, has pasado por momentos bien fuertes y eso se debe a que has pensado en quien ya se fue y te has venido decepcionado de muchas personas en estos meses. Si tienes pareja deja de andar pensando cosas que no son, algunas veces celas demasiado y hartas a tu pareja, aprende a controlarte o terminarás lastimando a los que te rodean. Un viaje se aproxima y la posibilidad de iniciar una nueva etapa llena de cambios.

LEO

No te quejes tanto si algo no te sale como esperas, recuerda que tienes que volver a intentarlo las veces que sea necesario. La ingenuidad que te caracterizaba quedará en el pasado pues tendrás la actitud y el carácter que se necesita pa mandar a la tostada a toda esa gente que quiere verte destruido o destruida. Es importante que te pongas las pilas en cuestiones de tu cuerpo y de tu autoestima, la vida te llenará de nuevas oportunidades que tendrás que aprovechar al máximo si quieres superarte y salir adelante. Aprende a ver más por los tuyos y por ti antes que por otras personas que no se preocupan en lo más mínimo por ti. Podrías entrar en conflicto con miembros de tu familia y eso se debe a que no llegarán acuerdos. Te viene una fiesta perra o evento social muy importante, debes de ponerte las pilas y procurarte y quererte más, deja de hacer caso a todo mundo y complacerlos, recuerda que primero estas tú, después tu y al final tu. No temas a cambios en tu vida recuerdan que dichos cambios te van a ayudar mucho a obtener otros resultados y no seguir viviendo en la monotonía que solo te pone de malas.

CÁNCER

Eres muy complicado o complicada de tratar y aún no sabes ni lo que quiere sin hacia dónde te diriges, necesitas poner en claro esas cuestiones o solo seguirás cometiendo equivocaciones en tu perritzima vida. Date tu lugar y ponte más intenso antes de aceptar cualquier relación u ofrecimiento sentimental. En los negocios muchas mejoras y la posibilidad de una buena venta. En el amor andarás algo tenso o tensa, ya estas cansado de que las cosas no te salgan como quieres o que con quien sales solo te quiera pa quitarte la caricia y después ni adiós te dicen. Tu problema es el miedo a quedarte solo o sola o que te vuelvan a fallar como ya lo hicieron en tu pasado. Dinero que te debían regresa. Familiar se enferma, nada de gravedad. Te enteras de cómo está jodiendo la vida a expareja y a ex amistad, el karma no perdona. Persona que te hizo mucho daño comenzará a pagar gota a gota el daño que te causó, el karma no lo hará esperar y los hechos te mostrarán como la vida es justa. Hay movimientos en tu signo los cuales te harán ver el verdadero rostro de tus enemigos. No confíes en nadie y busca la manera de consolidar ese sueño o meta que tienes en puerta.

GÉMINIS

Ya no caigas en provocaciones de amistades o de otras personas, controla más tu carácter eres de armas tomar, pero sueles arrepentirte al poco tiempo de tus errores. Quien te quiera que lo demuestre quien no que vaya e incomode a la gestora de sus días. Aprende a valorarte más y darte cuenta lo que vales, no caigas con cualquier persona que no sabe ni lo que quiere en la vida, eres de gustos caros y te encanta la buena vida así que si no tienes la capacidad para producir dinero busca quien te complazca en tus gustos, pero tampoco abuses que te van a mandar bien lejos recuerdan que no es interés sino aseguramiento de tu futuro. No finjas sentimientos que no existen por alguien por miedo a la soledad, si tienes pareja y la persona que está a tu lado ya no te llena el tanque es momento de decir next y continuar con el o la siguiente, vida solo tienes una y no debes perder tu tiempo con quien ya no provoca nada en ti, ni por lastima no por compromiso. Te andarás manejando en estos días en armonía y plenitud. Si bien es cierto que la vida te ha hecho daño en el pasado es momento de que salgas del pozo donde has vivido todo este tiempo.

TAURO

Ten presente que vida solo es una, no pierdas tu tiempo en quien no te merece y no te procura. Hay una persona que llegará muy pronto y podría mover grandes sentimientos en ti. No temas a cambios en tu carácter y en tus amistades pues dichos cambios te traerán nuevos resultados, es momento de dejar la costumbre y monotonía de tu día a día y cambiar por completo el balance de las cosas. Es importante que veas más por ti, tu familia siempre será tu talón de Aquiles, pero necesitas pensar más en ti y no descuidar tu vida por atender otras cuestiones de las cuales el tiempo se va a encargar. Vienen nuevos amores cargados de lazos muy fuertes que te enseñarán grandes cosas, pela bien los ojos pues por estar pensando en alguien más podrías perder la oportunidad de ser feliz con que de verdad vale la pena. Cuídate de familiares y vecinos ya que han hablado mucho de ti, te tienen mucha envidia, bebidas alcohólicas en puerta y mucha comida en algún evento en el que asistirás. Ponte las pilas pues se ven problemas de sobrepeso. Pon atención a una importante oferta de trabajo y cuídate mucho de dolores de estómago, enfrentas un ciclo de muchas envidias del cual irás saliendo en la medida que quites de tu camino a quien te causa dolores de cabeza.

ARIES

No descuides tu cuerpazo criminal, estas en una etapa que engordarás el doble, ponte las pilas y cuida más tu alimentación o después se te va a dificultar mucho el lograr perder peso. No te preocupes por quien te fregó la existencia en tu pasado pues el karma y la misma vida se encargarán de hacer justicia y poner las cosas en su lugar, tu solo espera y el tiempo te mostrará con hechos lo que por tu propia mano querrás hacer. El amor será un sentimiento complicado para tu vida pues no sabrás qué camino recorrer para lograr consolidar una relación estable. Tu trabajo se visualiza bien sin embargo si buscas otras oportunidades de crecimiento las encontrarás antes de lo que te imaginas. Trata de no mezclar cuestiones personales con tu trabajo pues podrías cometer grandes errores. Recuerda que quien te la hace te la paga y estas en un ciclo en el cual el karma fregará a quienes en el pasado te dañaron. Todo va a salir de la mejor manera en y cada uno de los sueños y metas que te habías propuesto comenzarán a materializarse siempre y cuando no le huevonees ni le pierdas el hilo a tus deberes. Ten presente que te encuentras en un ciclo de alegrías, aléjate de personas que te provoquen tristezas pues podrías regresar a un ciclo de depresión que arruinará varios de tus planes.