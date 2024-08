Isabel Pantoja falla en intento de comprar casa que malvendió

La cantante española Isabel Pantoja, de 68 años, ha atravesado por diversas crisis a lo largo de su vida y la más reciente la llevó a desprenderse de algunas de sus propiedades y a mudarse de regreso a Madrid, sin embargo, su mudanza no fue como la imaginó.

De acuerdo al programa TardeAR, la reconocida intérprete fue captada recientemente visitando las obras su antigua casa en La Moraleja, una residencia que malvendió hace casi 10 años y que ahora intentó recuperar con su vuelta a la capital española.

Sin embargo, los actuales propietarios se negaron a iniciar todo tipo de negociación, por lo que no le quedará de otra más que buscar otro lugar para pasar sus días en la capital española.

“Ha intentado recuperar el chalet que vendió. Ha intentado recuperarlo y le han dicho que no, que la casa no se vende. Es algo que le tiene un poco disgustada porque se ha quedado sin su chalet. Su deseo es tener una casa de una planta con piscina. Sin embargo, la persona que no quiere vivir allí es Agustín. Así que de momento no hay casa”, informó el reportero Kike Calleja sobre la cubetada de agua helada que recibió la artista, quien tenía la ilusión de volver al lugar que ella misma diseñó.

Tras la negativa de los actuales dueños, la intérprete tendría en mente alquilar una propiedad en La Moraleja, una zona que domina a la perfección y que va acorde al tipo de vida que le gusta llevar.

“Estaba buscando casa en diferentes lugares, su segunda opción es alquilar en La Moraleja un chalé por 8,000 euros”, detalló el mismo reportero.

De acuerdo a información de diversos medios españoles, La Pantoja vendió su hogar en La Moraleja, en el 2015, en tan solo 1.5 millones de euros, una cifra muy inferior a lo que en realidad valía y a lo que hoy cuesta en la actualidad.

Sigue leyendo: