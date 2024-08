Javier Aguirre es un entrenador de descenso ideal para México

Luego de una Copa América en la que los resultados no fueron obtenidos, Jaime Lozano dejó el banquillo mexicano. Javier Aguirre llega como el “Salvador” de El Tri. Christian Martinoli avaló la decisión de contar con el “Vasco”.

Christian Martinoli considera que Javier Aguirre es un entrenador caracterizado por encaminar el rumbo de instituciones que no andan muy bien a nivel deportivo. En este sentido, el analista considera que fue una buena decisión la contratación del “Vasco”.

“(Javier) Aguirre es un especialista en equipos de descenso, y México hoy es un equipo de descenso, entonces la decisión como tal, es un mexicano con experiencia, con curriculum, y aparte con las necesidades del equipo. A mí me parece que la decisión no es tan mala respecto al entorno“, dijo Martinoli en una conferencia en el Instituto José Ramón Fernández.

La crisis de el fútbol mexicano no pasa exclusivamente por el banquillo. Christian Martinoli explica que haber traído a un entrenador extranjero y de cartel mundial no hubiese solucionado los grandes problemas de México. El banquillo es solo uno de los puntos a solucionar en medio de un mar de limitaciones.

“Si mañana traemos a Klopp, Guardiola, Mourinho, o al que usted me diga, pues yo no sé si Antuna va a hacer un centro digno por más que lo dirija Guardiola, entonces a partir de ahí es difícil que uno pueda entender que el problema es el entrenador, el entrenador es uno de los problemas, pero no el principal”, agregó.

Un plan “seguro” para el Mundial

México será uno de los anfitriones en el Mundial de 2026. La idea era que Jaime Lozano liderara un proceso de más de cuatro años que finalizara en la Copa del Mundo. Sin embargo, el temor se incrementó con los malos resultados en la Copa América 2024. Aguirre llega a El Tri para evitar un “papelón” en el Mundial.

“A (Javier) Aguirre lo trajeron para que hagas el menor ridículo posible en el Mundial (2026) que se juega en casa“, sentenció el analista de TV Azteca.

Mentalidad 🔝🫡



El honor de México se debe llevar en alto todos los días.



Javier Aguirre lo sabe muy bien. pic.twitter.com/yLQFlfKV5w — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 3, 2024

Sigue leyendo:

– Henry Martín reacciona a la llegada de Javier Aguirre

– Las críticas caen sobre la Leagues Cup 2024

– Ricardo Peláez le manda un mensaje a los jugadores de El Tri

– El fútbol mexicano en la oscuridad y Luis Fernando Tena explica las razones