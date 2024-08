Kamala Harris replica estrategia de Trump y gasta $90 millones de dólares en publicidad

El equipo de asesores de Kamala Harris, candidata presidencial demócrata, decidió invertir $90 millones de dólares en la compra de una campaña publicitaria destinada a reforzar el buen arranque que ha tenido durante los 24 días desde que Joe Biden le cedió la oportunidad de contender por la presidencia.

Sin la necesidad de conceder una sola entrevista o bien de convocar a los medios informativos para hablar del plan de gobierno que seguiría en caso de conseguir imponerse en la boleta, la “silenciosa estrategia” que le marcaron a la vicepresidenta de la nación le ha permitido avanzar entre los votantes como una alternativa de gobierno.

El gran apoyo financiero reunido por Kamala Harris le permitió tener disponibles más de $300 millones de dólares en efectivo y toda vez que en el “cuarto de guerra” de Donald Trump abrieron la chequera para comprar $100,000 de dólares en anuncios, la californiana de 59 años no quiere ser sorprendida por su rival en turno, así que casi igualó la oferta en otra campaña de promoción.

La vicepresidenta de la nación continúa adelante con una campaña que no requiere de brindarles entrevistas a los medios informativos. (Crédito: Jefrey Phelps / AP)

La vicepresidenta se enfocará en mejorar su posición en sitios dominados por el magnate neoyorquino como son: Marquette, Wisconsin; Alpena, Michigan; Toledo, Ohio; Erie, Pensilvania, y Youngstown, Ohio.

Mediante un comunicado, la campaña de Harris describió los puntos clave que se pretenden reforzar en torno a la mujer con aspiraciones de convertirse en la primera presidenta estadounidense.

“La historia y los antecedentes personales de Harris; su compromiso de toda la vida de luchar por el pueblo y enfrentarse a intereses poderosos; su enfoque de larga data en las necesidades cotidianas de los estadounidenses; y el marcado contraste entre su historial y la agenda peligrosa y extrema de Donald Trump”, indica un comunicado.

De esta manera, a partir del lunes 19, cuando inicia la Convención Nacional Demócrata en Chicago, y hasta que concluya el mes, los ciudadanos deberán acostumbrarse a ver a Kamala Harris en los cortes promocionales de los programas de televisión: The Bachelorette, Big Brother, The Daily Show, Love & Hip Hop: Atlanta y The Simpsons, por citar algunos.

Cabe señalar que ni Joe Biden invirtió tanto dinero en la compra de publicidad para tratar de rescatar su campaña.

