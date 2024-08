Kamala Harris apoyaría una reforma migratoria, adelanta líder Chuck Schumer

El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York) adelantó que la vicepresidenta Kamala Harris apoyaría una reforma migratoria integral.

“Sí, sí… ella apoyaría una reforma comprensiva en inmigración”, dijo el senador a pregunta expresa en entrevista telefónica. “He hablado con ella sobre el tema e incluso cuando traté de impulsarla [la reforma] en el Senado hace unos años, cuando ella estaba allí, se sumó”.

Schumer se expresó emocionado al hablar de cómo ha avanzado la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris y de la respuesta de votantes latinos, además de adelantar que en algún momento hará campaña con ella.

“Sí, absolutamente”, expresó en español el principal demócrata en el Congreso.

Schumer y el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (Nueva York), presionaron para que el presidente Joe Biden desistiera en su intento de reelección y luego apoyaron a la vicepresidenta Harris.

¿Cómo ha visto la campaña de la vicepresidenta y la respuesta de los votantes?, se le cuestionó.

“Estoy emocionado. Déjame decir que el entusiasmo por Kamala Harris de un extremo al otro del Partido Demócrata, desde los más progresistas hasta los más conservadores, es simplemente asombroso”, expresó el senado.

Agregó que tal entusiasmo toca cualquier etnia y raza de votantes, incluyendo a los latinos.

“Es fuerte en todas las comunidades. Es fuerte también en las comunidades minoritarias. Y me sorprendió mientras participaba, como siempre lo hago [en el] el desfile dominicano en El Bronx. [La gente me decía] amamos a Harris, que la elijan”, aseguró el senador.

Destacó los más de $200 millones de dólares que la campaña de la vicepresidenta Harris ha recaudado en menos de dos semanas, sobre todo de donantes pequeños que portan entre $5 y $20 dólares.

El entusiasmo de votantes latinos

Aunque no consideró que la inmigración es el único tema que interesa a los latinos, el senador reconoció que el incremento de posibles votantes en estados clave, como Florida, Georgia y Texas, son ejemplo de cómo se sienten estos votantes sobre los demócratas tras la posible candidatura de la vicepresidenta Harris.

“Demuestra que estamos tratando de abordar el problema de la frontera, que sé que hemos estado en el mundo latino. Amo a los inmigrantes, soy una persona pro inmigrantes. De hecho, mi segundo nombre es Ellis por Ellis Island y el nombre de mi hija es Emma, por la policía que escribió en la Estatua de la Libertad”, afirmó.

Insistió en el entusiasmo entre los votantes latinos.

“Estoy totalmente entusiasmado con esto. Los latinos están emocionados. Lo he visto”, agregó. Me ha sorprendido lo emocionados que están, así que me siento muy bien con esta campaña”.

El senador Schumer criticó al expresidente Donald Trump, a quien llamó un “candidato terrible”, luego de sus expresiones ante periodistas de raza negra.

“Vimos lo que dijo en la reunión de periodistas negros ayer, y básicamente fue así. Fue en sus casos de racismo y, ya saben, hay racismo en Estados Unidos. Todos sabemos que la comunidad latina lo sabe muy bien, pero la mayoría de las cosas cuando ven racismo intentan reprimirlo y decir que es malo. Donald Trump no solo descarta atacarlo la mayor parte del tiempo, a menudo lo exalta y lo propaga. Y es horrible. Es horrible para el país”, expresó Schumer.

¿Quién será el vicepresidente de Harris?

El senador Schumer evadió responder si respaldaba al senador Mark Kelly (Arizona) como candidato vicepresidencial de Kamala Harris.

“Se lo dejo a la vicepresidenta”, lanzó. “Mi opinión es que hará la elección correcta para fortalecer su candidatura y tendré confianza en quien sea que elija”.

Schumer destacó que, a diferencia de otros años, los demócratas tienen más opciones de posibles candidatos o para integrar la fórmula.

“Ella tiene muchas buenas opciones. Hace unos años, todo el mundo decía que los demócratas no tenían equipo, pero ahora tenemos un equipo fuerte”, expresó.

