Los 10 estados que más dinero recibirán con el COLA del Seguro Social en 2025

Ya estamos en la segunda parte del año y eso significa que se vienen muchos cambios importantes en las ayudas sociales de los Estados Unidos. El Ajuste por el Costo de Vida (COLA) del Seguro Social es uno de los más esperados, porque suele significar un aumento en los beneficios mensuales, aunque no siempre. Si bien no se tiene la cifra exacta, hay estimaciones que nos pueden ayudar a encontrar cuáles son los estados del país que más dinero recibirán en 2025.

El Ajuste por el Costo de Vida (COLA) del Seguro Social es una medida de la Administración del Seguro Social (SSA) para que los beneficios no pierdan poder adquisitivo debido a la inflación. Eso significa que, de alguna manera, tiene una relación directa con las métricas sobre el aumento de precios en el año: si la inflación es alta, los beneficios aumentarán más; si es baja, no se espera que los pagos incrementen mucho.

La Senior Citizens League, un grupo de defensa sin fines de lucro, estima que los beneficios aumentarían 2.6% el próximo año. De ser así, sería el aumento más pequeño para quiénes reciben el Seguro Social desde el 2021.

Por diversas razones, hay estados de EE.UU. que reciben un pago promedio del Seguro Social más alto que en otros lugares. De acuerdo con estadísticas del 2024, estos son los 10 estados con el beneficio promedio más alto y que, sea cual sea el COLA, recibirán más dinero en 2025:

Nueva Jersey: $2,100 dólares Connecticut: $2,084 dólares Delaware: $2,064 dólares Nueva Hampshire: $2,039 dólares Maryland: $2,008 dólares Michigan: $2,005 dólares Washington: $1,992 dólares Minnesota: $1,982 dólares Indiana: $1,952 dólares Massachusetts: $1,946 dólares

Es importante aclarar, por si no se ha entendido, los 10 estados mencionados serán los que, en promedio, recibirán más dinero del COLA 2025 del Seguro Social, debido a que son los que reciben mayor cantidad de dinero de por sí. El COLA es un cálculo que aplica para todo el país, no es un cálculo que se realice de manera estatal. Lo que te queremos decir es que estos estados no recibirán un COLA mayor en términos porcentuales, sino en dólares.

Por ejemplo, si el COLA 2025 es del 2.6%, el trabajador jubilado medio de Nueva Jersey puede esperar unos beneficios mensuales adicionales de $54.60 dólares el año que viene. Del mismo modo, el trabajador jubilado medio de Massachusetts puede esperar unos beneficios mensuales adicionales de $50.60 dólares el año que viene.

