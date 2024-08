Los bebés gemelos muertos en un bombardeo de Israel en Gaza mientras su padre registraba su nacimiento

Cuando Mohammed Abu Al-Qumsan salió a recoger el certificado de nacimiento de sus gemelos Aser y Aisel, que nacieron hace cuatro días, no sabía que regresaría para encontrarlos sin vida junto a su madre.

Mientras estaba fuera, sus vecinos llamaron para decirle que su casa en la localidad de Deir Al-Balah, había sido bombardeada y que su joven familia había muerto.

El ataque también mató a su esposa Jumann y a la abuela de los gemelos.

“No sé qué pasó”, dijo. “Me dijeron que bombardearon la casa”.

“Ni siquiera tuve tiempo de celebrar su nacimiento”, añadió.

“Mis hijos recién nacidos fueron atacados justo cuando me dirigía a obtener sus certificados de nacimiento. A los pocos minutos de tomar los papeles, recibí una llamada informándome de que nuestra casa había sido bombardeada y que mi esposa y mis hijos habían sido trasladados al Hospital Al-Aqsa. Vivíamos en las torres al este de Deir al-Balah, que estaban designadas como zonas humanitarias seguras”, dijo Mohammed al medio Gaza Today.

“Todas las organizaciones humanitarias que operan en Gaza, incluida la Cruz Roja, habían confirmado que estas torres estaban dentro de una zona protegida. A pesar de la guerra y continuos desplazamientos, esperé con impaciencia el nacimiento de mis hijos. Mi corazón está destrozado“, contó.

El Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás, dice que 115 bebés han nacido y luego han muerto durante la guerra.

Según la agencia de noticias AP, la familia había seguido una orden de evacuar la ciudad de Gaza en las primeras semanas de la guerra y habían buscado refugio en una parte central de la franja, como ordenó el ejército israelí.

La BBC pidió al ejército israelí comentarios sobre el ataque y está esperando una respuesta.

Mohammed Abu Al-Qumsan: Aser y Aisel nacieron durante el fin de semana pasado.

Mohammed y su esposa Jumann, famacéutica de profesión, se casaron el 20 de julio de 2023. Los gemelos eran sus primeros hijos y también los primeros nietos de la familia.

Jumann tuvo algunas dificultades significativas durante su embarazo, por lo que eligió los nombres Asser y Aysel para ellos.

“Aunque tenía otros nombres en mente, respeté su elección. Justo ayer, ella estaba compartiendo la noticia del nacimiento en Facebook e Instagram, recibiendo felicitaciones de amigos y familiares. Ahora, esos comentarios se han convertido en condolencias por nuestra pérdida“, narró.

“Me pregunto qué ha hecho el mundo por mí ante esta tragedia indescriptible. Mi esposa, una médica que dedicó su vida a curar a otros, no hizo nada para merecer tal destino. La familia representa seguridad, y ahora lo he perdido todo. No puedo explicar con palabras el dolor que siento y todavía no puedo comprender lo que ha sucedido”, le dijo al medio gazatí.

Reuters: Desde el 4 de julio, las fuerzas israelíes han atacado al menos 21 escuelas.

Israel dice que intenta evitar daños a los civiles y culpa de sus muertes a Hamás, que opera en zonas residenciales densas, incluso utilizando edificios civiles como refugio.

Pero las autoridades rara vez hacen comentarios sobre ataques individuales.

Varios de esos refugios en Gaza han sido atacados en las últimas semanas.

El sábado, un ataque aéreo israelí contra un edificio escolar que albergaba a palestinos desplazados en la ciudad de Gaza mató a más de 70 personas, dijo a la BBC el director de un hospital.

Un portavoz militar israelí dijo que la escuela “servía como una instalación militar activa de Hamás y la Jihad Islámica”, lo que Hamás negó.

Israel cuestionó el número de muertos y la BBC no pudo verificar de forma independiente las cifras de ninguno de los dos lados.

Una guerra contra los niños

Hombres armados liderados por Hamás mataron a unas 1.200 personas en un ataque contra Israel el 7 de octubre de 2023, llevándose a otras 251 de vuelta a Gaza como rehenes.

Ese ataque desencadenó una ofensiva militar israelí masiva en Gaza y la guerra actual.

Más de 39.790 palestinos han muerto en la campaña israelí, según el Ministerio de Salud de Gaza dirigido por Hamás.

Naciones Unidas afirmó en un informe publicado el pasado mes de marzo que “el número de niños asesinados en Gaza en cuatro meses supera el número registrado durante cuatro años de guerras en todo el mundo.

Al publicar el informe, el Comisionado General de la UNRWA describió la guerra en Gaza como “una guerra contra los niños, su infancia y su futuro”, y renovó sus repetidos llamamientos a un alto el fuego inmediato por motivos humanitarios.

