Piloto estadounidense acusado de trasladar a “El Mayo” exige a AMLO limpiar su nombre

Tras darse a conocer la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, surgieron diversas versiones de lo que en verdad ocurrió, y una de ellas involucraba al piloto estadounidense Larry Curtis Parker.

Y es que su nombre fue revelado por la secretaría de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quien durante una conferencia lo identificó como el piloto que habría trasladado a ambos narcotraficantes a territorio estadounidense.

Días después, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que podría haber un error en el informe que se presentó previamente, en el que se señaló a dicho piloto de estar involucrado en el caso.

“Parece que no fue él, se dio esta información porque se obtuvo de parte de Migración, que coincidía sobre todo con el aeropuerto a donde llegaron estas personas, pero ya ahora se tiene más información”, declaró el mandatario el pasado 6 de agosto sin ofrecer ninguna disculpa.

Es por eso que ahora es Curtis quien pide al presidente mexicano que limpie su nombre, y lo hizo a través de una carta que envió a la periodista Azucena Uresti para Radio Fórmula.

Larry Curtis Parker, piloto señalado en la mañanera, de haber trasladado a EU a 'El Mayo' Zambada y a Joaquín Guzmán López, negó estar involucrado en la operación y pidió al presidente @lopezobrador_ que "limpie mi nombre y reconozca públicamente que no tuve absolutamente nada… pic.twitter.com/YtoRwSUY52 — Emeequis (@emeequis) August 13, 2024

“Mi esperanza es que simplemente limpien mi nombre públicamente y me inviten a regresar a su país con los brazos abiertos”, señaló.

Cuestionado sobre si pedirá ayuda a las autoridades de su país para esclarecer el incidente, el piloto dijo que de momento no procederá legalmente, pues lo primero que espera es que todo se aclare de manera pública y poder regresar a México.

“Todos cometemos errores en la vida, incluido yo mismo y creo que fue un error honesto por parte de las autoridades mexicanas y espero que lo corrijan”, agregó.

Al recordar ese día, Curtis lo calificó como un día normal. “Cuando llegué, las autoridades del aeropuerto me registraron, me dieron el plan de vuelo y me escoltaron hasta el avión como siempre. Nada fue diferente. He hecho esto muchas veces”.

Pero tras los señalamientos de las autoridades mexicanas como el piloto del avión en el que ambos narcotraficantes llegaron a Estados Unidos, vio la publicación en redes y pensó que era una broma en la que lo inculpaban.

“Busqué en internet y encontré muchas historias sobre el arresto y muchas de ellas me mencionaban como el piloto. Empecé a recibir llamadas telefónicas de mis amigos en México”, indicó.

Después lo buscaron periodistas para preguntarle sobre su participación en lo ocurrido y de esa forma se enteró de todo. “Supuse que la investigación demostraría que no tuve absolutamente nada que ver con el incidente”, comentó.

Por último, aseguró que, hasta el momento, no ha hablado con ninguna autoridad mexicana y durante este tiempo no se ha desmentido su participación en lo sucedido, por lo que el empresario hace esta petición a Andrés Manuel López Obrador.

