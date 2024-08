Promotor de Serhii Bohachuk quiere la revancha con Vergil Ortiz

Tom Loeffler, promotor de Serhii Bohachuk, no estuvo de acuerdo con la decisión de los jueces de dar como ganador a Vergil Ortiz Jr. por decisión mayoritaria y quiere que le den una revancha al peleador ucraniano por lo reñido que fue el combate.

En declaraciones a la prensa tras la pelea, Loeffler indicó que Ortiz Jr. es un verdadero guerrero, pero aseguró que Bohachuk ganó el enfrentamiento. Por ello, el promotor cree que si presionan para un segundo duelo el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) los apoyará.

“No estamos de acuerdo con la decisión. Todos los mensajes de texto que he recibido y todo lo que he leído en las redes sociales dicen que Bohachuk ganó esa pelea. Para nosotros, él sigue siendo el campeón. Creemos que ganó la pelea y todavía debe ser considerado un campeón. No puedes darle a Vergil todos los rounds cerrados. No le quitamos nada. Conectó algunos golpes duros, pero Serhii estaba presionando, avanzando, conectando más golpes que Vergil”, dijo.

Vergil Ortiz venció en una polémica decisión a Serhii Bohachuk. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“Sabía que estaba cerrado. Con la segunda caída, pensé que no había forma de que pudieran superar dos caídas, y de alguna manera encontraron una manera de hacerlo. Si presionamos para una revancha, creo que el CMB apoyará a su campeón. Si hay una puntuación controvertida, creo que podrían ordenar una revancha. Ya veremos. Mauricio Sulaimán dijo que apoyaría a Serhii. Veremos cómo se desarrolla. Veremos qué opciones hay. Lo bueno de la división, para Serhii y Vergil, es que hay otras grandes peleas para ambos”, agregó.

De hecho, Turki Alalshikh se mostró interesado en llevar a cabo esta revancha entre Vergil Ortiz Jr. y Serhii Bohachuk, pero no especificó si quiere hacerla antes o después de enfrentar a Terence Crawford.

En la reñida disputa, candidata a pelea del año, Ortiz Jr. fue derribado por el ucraniano en el primer y octavo round. Ambos peladores intercambiaron brutales golpes de principio a fin y se hicieron daño mutuamente, pero resistieron tras una guerra de doce asaltos.

El mexoamericano pudo recuperarse cerrando fuerte los últimos tres rounds para llevarse el triunfo mayoritario en las tarjetas de los jueces 114-112, 114-112 y 113-113. Según datos de CompuBox, los peleadores lanzaron un total de 1579 golpes y, en los asaltos del campeonato, Vergil Ortiz Jr. conectó 56 contra 40 de Bohachuk.

Algunos fanáticos, expertos y el mismo equipo del ucraniano no estuvieron de acuerdo con la polémica decisión, ya que piensan que el excampeón interino de peso superwelter del CMB se llevó la victoria. Aunque otros creen que la pelea debería haber terminado en un empate.

Serhii Bohachuk y Vergil Ortiz Jr. protagonizaron una de las mejores peleas del año. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Vergil Ortiz Jr. protagonizó su tercera pelea del 2024 tras un paro de 17 meses causado por sufrir de rabdomiolisis y consiguió el ansiado cinturón. Ahora es el principal contendiente para pelear contra Terence Crawford, quien hizo su debut en las 154 libras la semana pasada y se convirtió en campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Serhii Bohachuk, de 29 años, es el campeón interino de peso mediano junior del CMB e intentará acabar con el invicto del mexoamericano. El ucraniano tiene marca de 24 triunfos (23 por la vía rápida) y dos derrotas.

Por su parte, Vergil Ortiz Jr., de 24 años, se convirtió en campeón interino del CMB y se espera que enfrente a continuación a Terence Crawford. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 22 peleas, 21 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Entrenador de Bohachuk cree que vencieron a Vergil Ortiz y critica a jueces

· Óscar de la Hoya asegura que Vergil Ortiz venció a Bohachuk

· Vergil Ortiz vence a Bohachuk en polémica decisión y se convierte en campeón