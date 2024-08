Rafael Araneda lleva años durmiendo separado de su esposa

El carismático presentador chileno Rafael Araneda, de 54 años y quien desde hace 24 está casado con la psicóloga Marcela Vacarezza, está en boca de todos por las confesiones que hizo su pareja en una entrevista.

En la conversación que tuvo con el programa ‘Desiguales’, la también presentadora destacó que ella y el presentador de ‘Enamorándonos’ llevan años sin dormir en la misma cama.

“Yo venía hace unos 5 años que yo le decía: ‘Sabes qué, no duermo, no puedo’. En las parejas en general hay uno friolento y uno acalorado, yo no sé por qué nos juntamos así, pero así es. Entonces él es friolento, el invierno en Chile calcetas de lana, polerones, tapado y yo al revés, acalorada y entonces yo traspiraba, traspiraba… Él se llevaba todo para taparse, entonces ya discusiones por eso”, relató la también chilena

En su conversación detalló que ella no es la única que pasa por eso, pues también algunas de sus amigas pasar por algo similar con sus parejas.

“Después yo encuentro que muchos hombres, porque yo lo he conversado con amigas, no tienen la noción de que duermen con alguien al lado entonces ellos piensan que es su cama entera y dan manotazo, con las piernas…”, confesó.

A pesar de que uno pudiera pensar que una relación o un matrimonio se enfrían cuando se duerme en camas separadas, ella considera que en su caso no es así.

“No ha habido problema, por el contrario. Yo descanso mucho más, despierto mejor, despierto de buen ánimo porque dormí mejor y ahorramos discusiones que yo creo que son innecesarias”, concluyó.

