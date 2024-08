Demi Lovato debutará como directora en un documental

La cantante Demi Lovato ha aceptado un reto a nivel profesional con el que explorará una nueva faceta de sí misma y, a su vez, contar lo difícil que fue crecer ante las cámaras. Se trata de su debut como directora a través del documental titulado “Child Star”.

De acuerdo con la intérprete de temas como “Cool for the Summer” y “Tell me you love me”, el esperado documental se adentra en el mundo de las celebridades jóvenes y ofrece una mirada íntima sobre el impacto que la fama temprana puede tener en el desarrollo personal y profesional de los jóvenes.

Para ello, Demi Lovato no solo utilizó su experiencia, también recurrió al testimonio de estrellas como Drew Barrymore, Christina Ricci, JoJo Siwa y Kenan Thompson, quienes al igual que ella, debieron lidiar con la fama desde temprana edad.

“En Disney te convertías al instante en un modelo a seguir, quisieras o no. Y como Disney Channel era enorme en ese tiempo (2008), había también una no hablada presión de que si hacías algo mal, sabías que había millones de personas esperando para tomar tu lugar“, declaró en entrevista con el portal The Hollywood Reporter.

Asimismo, la famosa aclaró que la producción no tiene la finalidad de culpar a ninguna persona, sino de ser recolección de lecciones sobre el lo que conlleva ser una estrella infantil.

“Dale un trabajo serio a un niño y de pronto ellos están ganando más dinero que sus padres. El ecosistema completo de la familia se vuelve dependiente de que ese niño trabaje muy duro”, expresó ante la publicación.

El documental “Child Star”, dirigido por la ex estrella de Disney, se estrenará el próximo 17 de septiembre, siendo el blanco de la expectativa del público.

Es así como la cantante estadounidense Demi Lovato reafirma su decisión de dejar atrás sus polémicas y duros momentos vivido ante la mirada atenta del público. En su lugar, ha optado por dar vuelta a su vida y carrera a través de nuevos retos profesionales que han demostrado al público que la joven se encuentra en su mejor etapa.