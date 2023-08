Demi Lovato presume su cuerpo en una selfie, usando un escotado traje de baño

Demi Lovato maneja ahora una imagen sensual, y en su cuenta de Instagram publicó una selfie que se tomó en el baño, luciendo su figura mientras usaba un traje de baño con pronunciado escote. La imagen hasta el momento ha obtenido más de 649,000 likes. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Demi está nominada este año al premio VMA de MTV en dos categorías: Mejor Video Pop y Mejor Video Para el Bien, por el videoclip de su canción “Swine”, que fue estrenado hace poco más de un mes. Ella aprovechó para escribir un mensaje de agradecimiento y darle crédito a la directora: “¡Gracias a Meriel O’Connell por dirigir este video y ayudarme a darle vida a esta canción! (¡Felicidades a nosotras!)”

Aparte de ese tema Demi se encuentra promocionando su colaboración con el grupo de K-pop Le Sserafim, titulada “Eve, psyche and the bluebeard’s wife”. En un video que publicó en Instagram ella aparece usando un body negro y una blusa holgada, al mismo tiempo que hace playback de la canción. View this post on Instagram A post shared by Demi Lovato (@ddlovato)

