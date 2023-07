Demi Lovato revela que aún sufre problemas físicos debido a la sobredosis de drogas que tuvo hace cinco años

Demi Lovato se encuentra feliz y muy ocupada dando los toques finales a su nuevo proyecto musical: un álbum con versiones de rock a sus sencillos de éxito. Pero hasta hace unos años la cantante tuvo problemas graves debido a su adicción a las drogas, por lo que ahora reveló que en su vida diaria sufre las consecuencias del ritmo de vida que llevaba.

En una entrevista con Andy Cohen para SiriusXM Demi comentó que se están cumpliendo cinco años de la sobredosis de heroína que tuvo, por la cual estuvo a punto de morir, ya que le causó un ataque al corazón y tres derrames cerebrales: “Cuando pienso en ciertas cosas, lo más cercano que tengo a un arrepentimiento es cuando tuve una sobredosis. Eso me causó una discapacidad. Hasta hora tengo deterioro de la visión y deterioro en mi audición”.

La cantante de 30 años confesó que debido a su adicción no puede conducir un auto, debido a que tiene muchos puntos ciegos: “Es un recordatorio constante de permanecer en el camino correcto, porque no quiero que eso vuelva a suceder…Afortunadamente, en el estado mental en el que estoy ahora, tú sabes, estar sobria, tener la cabeza despejada, sólo pienso en un espacio mental más positivo, y no me estoy enfocando en la vergüenza en absoluto…Comprendo por qué sucedió y lo qué sucedió, pero no hay pena por eso, porque fue sólo una lección de vida que tuve que aprender”. El esperado nuevo disco de Demi, Revamped, saldrá a la venta en septiembre.

