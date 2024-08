Fallece a los 94 años la actriz Gena Rowlands

La actriz estadounidense Gena Rowlands falleció el 14 de agosto, a los 94 años, en Indian Wells, California. Es recordada por películas como “Unhook The Stars”, “Tempest”, “The Notebook” y “Light Of Day”.

Nacida en Cambria, Wisconsin, el 19 de junio de 1930, Rowlands estudió en la Academia de Arte Dramático de Nueva York. En 1954 se casó con el director John Cassavetes, con quien trabajó en 10 películas; ambos defendieron la producción de cine independiente durante varias décadas.

Su debut en cine fue en 1958, con el protagónico en la película “The High Cost Of Loving”. Gloria nominó en dos ocasiones al Oscar como Mejor Actriz, por las cintas “A Woman Under The Influence” y “Gloria”. Su extensa carrera fue reconocida con un Premio Honorífico de la Academia en 2015.

Gena también trabajó con su hijo Nick Cassavetes, quien la dirigió en el drama romántico de 2004 “The Notebook”, en el que compartió créditos con Ryan Gosling, James Garner y Rachel McAdams. La película tuvo éxito a nivel mundial y dio a conocer a Rowlands a nuevas generaciones.

John Cassavetes falleció en 1989; en junio de este año Gena Rowlands fue diagnosticada con la enfermedad de Alzheimer. A la actriz le sobreviven sus hijos Nick, Zoe y Alexandra, y su segundo esposo Robert Forrest (con quien se casó en 2012). Descanse en paz.

