Elle King dice no tener una buena relación con su padre Rob Schneider

La cantante Elle King ha hecho fuertes declaraciones acerca de su padre, el comediante Rob Schneider; dijo que su relación es “tóxica” y que cuando era niña él la envió a un campamento debido a su peso.

Rob Schneider se despide con sentido mensaje de Julián Figueroa en Instagram

Entrevistada para el podcast “Dumb Blonde” de Bunnie XO, King comentó que durante su niñez y adolescencia el trato que tuvo con Schneider fue distante; ella lo acompañaba al rodaje de alguna de sus películas, pero si hablaba en alguna de las tomas, se metía “en serios problemas”.

Rob Schneider le confiesa a Luis Miguel que lo ama y a la vez le hace tremendo reclamo

La artista de 35 años dijo que uno de los grandes problemas entre ella y Rob fueron su peso y sus tatuajes. “Era una niña con mucho peso. Mi papá me envió a un campamento para personas gordas… y después de un año me metí en problemas porque me torcí el tobillo y no perdí peso. Ya había empezado a tatuarme y hacía un calor como de 108 grados. Entonces tuve que usar suéteres, porque mi papá era muy anti-tatuajes o cualquier forma de autoexpresión”.

Hace dos semanas Rob recurrió a sus redes sociales para expresar su opinión sobre la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, especialmente la secuencia en la que había una recreación de la obra “La Última Cena”. Parte de su mensaje fue: “Lamento decirles a todos los mejores atletas del mundo que les deseo todo lo mejor, pero no puedo ver unos Juegos Olímpicos que no respetan el cristianismo”. En la entrevista Elle habló al respecto: “No estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice. Estás hablando mal y estás hablando m***** sobre el drag y, ya sabes, los derechos contra los homosexuales. Y es como, vete a la m*****”.

Hasta el momento, Rob Schneider no ha hecho ningún comentario sobre las declaraciones de su hija, quien no desea que la relacionen con él. “Simplemente no es amable. Puedes desear tanto que alguien cambie. No puedes controlar las acciones de los demás ni los sentimientos de las personas. Lo único que puedes controlar es cómo reaccionas y qué haces con tus sentimientos”, concluyó la intérprete de éxitos como “Ex’s & Oh’s” y “Shame”.

Sigue leyendo: